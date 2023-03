Netflix, Prime, Hotstar, SonyLiv, Voot: अनलिमिटेड देखें ऑनलाइन मूवी, वेब सीरीज और कॉन्टेन्ट, 299 रु में सालभर का सब्सक्रिप्शन

Netflix, Prime Video Disney+ Hotstar Subscription Plan: नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिव के मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत जानें

नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम और हॉटस्टार के मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान

OTT Platform के आने से कॉन्टेन्ट देखने वाले यूजर्स की पूरी दुनिया बदल गई है। Netflix, Amazon, Disney+ Hotstar, SonyLiv और दूसरे ओटीटी प्लैटफॉर्म के पास कई सब्क्रिप्शन प्लान मौजूद हैं। इन प्लान के साथ यूजर्स मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट जैसी स्क्रीन पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आप कम बजट वाले ऐमजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार आदि के सब्सक्रिप्शन प्लान चाहते हैं तो हमने एक लिस्ट बनाई है। जानें इन सभी ओटीटी प्लैटफॉर्म के मोबाइल प्लान के बारे में… Amazon Prime Video Mobile plan ऐमजॉन के स्मार्टफोन प्लान की कीमत 599 रुपये है। इस प्लान को कंपनी ने Prime Video Mobile Edition नाम दिया है और यह सिर्फ भारत में उपलब्ध है। नए मोबाइल प्लान की कीमत 599 रुपये है और यह एक साल की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के साथ सिर्फ एक यूजर ही एक साल तक प्राइम वीडियो ऐप चला सकता है। रेगुलर प्राइम मेंबरशिप की तरह इस प्लान में फ्री ऐमजॉन डिलीवरी, ऐमजॉन म्यूजिक और मल्टी-यूजर एक्सेस आदि नहीं मिलता है। Netflix Mobile plan 149 रुपये वाला नेटफ्लिक्स मोबाइल प्लान भारत में उपलब्ध सबसे किफायती प्लान में से एक है। नेटफ्लिक्स के इस प्लान में 480 पिक्सल रेजॉलूशन पर SD क्वॉलिटी में कॉन्टेन्ट देखा जा सकता है। इस मोबाइल सब्सक्रिप्शन के साथ अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर नेटफ्लिक्स कॉन्टेन्ट को स्ट्रीम कर सकते हैं। Also Read Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: सैमसंग के दो स्मार्टफोन में बड़ी टक्कर, जानें किसमें कितना है दम Disney+ Hotstar Mobile plan मोबाइल डिवाइस के लिए डिज्नी+ हॉटस्टार के पास मंथली और ऐनुअल दोनों प्लान मौजूद हैं। तीन महीने वाले प्लान की कीमत 149 रुपये है। जबकि एक साल की वैलिडिटी वाले प्लान का दाम 499 रुपये है। हालांकि, इन दोनों प्लान के साथ यूजर्स एक समय में एक ही डिवाइस पर लॉगइन कर सकते हैं। नई डिवाइस में लॉगइन करने पर पुरानी डिवाइस पर अकाउंट लॉग आउट हो जाता है। बता दें कि ये दोनों प्लान ऐड-सपोर्टेड हैं। Also Read 6000mAh बैटरी, 3 कैमरे वाला बहुत सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, दाम 8000 रुपये से कम SonyLiv Mobile plan सोनी लिव के मोबाइल प्लान की कीमत 599 रुपये है। यह प्लान एक साल की वैलिडिटी के साथ आता है। SonyLiv के इस प्लान के साथ एक समय पर एक ही डिवाइस में लॉगइन किया जा सकता है। इस प्लान में 720पिक्सल रेजॉलूशन पर कॉन्टेन्ट स्ट्रीम किया जा सकता है। सोनीलिव पर मूवी, टीवी सीरियल और वेब सीरीज जैसा कॉन्टेन्ट देखने के लिए उपलब्ध है। Voot Select Mobile plan Voot Select के 299 रुपये वाले मोबाइल प्लान की वैलिडिटी एक साल है। इस प्लान में 1 मोबाइल डिवाइस पर एक समय में कॉन्टेन्ट देखा जा सकता है। प्लान में कॉन्टेन्ट को 720 पिक्सल पर स्ट्रीम किया जा सकता है। इस मोबाइल प्लान में ययूजर्स मूवी, स्पोर्ट्स समेत वेब शो देख सकते हैं।

