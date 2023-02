MWC 2023: कम दाम में TCL ने लॉन्च किए 5000mAh बैटरी वाले 4 नए स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स

MWC 2023: TCL 40 XL, TCL 40 XE 5G, TCL 40 X 5G और TCL 406 में 5000mAh बैटरी और 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

टीसीएल 40 एक्सएल स्मार्टफोन MWC 2023 में लॉन्च

TCL ने जनवरी में अपने तीन नए स्मार्टफोन TCL 40 R 5G, TCL 40 SE और TCL 408 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। इन स्मार्टफोन को अमेरिका के लास वेगास में आयोजित हुए Consumer Electronics Show (CES) 2023 में पेश किया गया था। अब कंपनी ने अपनी 40 Series के चार नए मॉडल स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे Mobile World Congress (MWC) 2023 इवेंट में लॉन्च किए हैं। टीसीएल के नए स्मार्टफोन में TCL 40 XL, TCL 40 XE 5G, TCL 40 X 5G और TCL 406 शामिल हैं। आपको बताते हैं इन तीनों टीसीएल फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… TCL 40 XL टीसीएल 40 XL में 6.75 इंच IPS LCD HD+ डिस्प्ले दी गई है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G37 चिपसेट दिया गया है। हैंडसेट में 4 जीबी रैम और 5000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है और माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाई जा सकती है। फोटोग्राफी के लिए TCL 40 XL में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल लेंस वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। TCL 40 XE 5G TCL 40 XE 5G में 6.56 इंच IPS LCD 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले दी गई है और स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है। टीसीएल के इस 5G रेडी फोन में डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 5000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। हैंडसेट में रियर पैनल पर 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए हैं। सिक्यॉरिटी के लिए फोन में किनारे पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। Also Read 32MP के दो सेल्फी कैमरे वाला शाओमी 13 लाइट लॉन्च, शाओमी 13 से उठा पर्दा TCL 40 X 5G टीसीएल 40 X 5G में 6.56 इंच IPS LCD HD+ स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है। फोन में डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 4 जीबी रैम और 5000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए टीसीएल 40 एक्स 5जी में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Also Read 1-इंच बड़े 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला पहला स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें है 12 GB रैम TCL 406 टीसीएल 406 एक एंट्री-लेवल फोन है और इसमें 6.6 इंच IPS LCD HD+ डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 13 OS दिया गया है। हैंडसेट में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। फोन में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। टीसीएल 40 एक्सएल को 149 डॉलर (12,300 रुपये), टीसीएल 40 एक्सई 5जी को 169 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) और 40 एक्स 5जी को 199 डॉलर (करीब 14,500 रुपये) में लॉन्च किया गया है। बता दें कि MWC 2023 में टीसीएल ने नए टैबलेट से भी पर्दा उठाया है।

