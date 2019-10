Reliance Jio launched World’s First Native Video Call Assistant (Bot) News in Hindi with Full Details: मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो (Reliance Jio) दुनिया का पहला नेटिव वीडियो कॉल असिस्टेंट (Native Video Call Assistant : Bot) ले आई है। सोमवार (14 अक्टूबर, 2019) को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2019 में इसे लॉन्च किया गया। कंपनी की इस सेवा का लाभ 4जी फोन कॉल के जरिए लिया जा सकता है। खास बात है कि इसके लिए किसी और ऐप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंपनी के मुताबिक, इस Video Call Assistant में कस्टम सपोर्ट और कस्टमर कम्युनिकेशन यूज से जुड़े मामलों में नई क्रांति लाने की क्षमता है। हालिया सेवा के जरिए, ग्राहकों को होने वाली दिक्कतें मसलन असीमित कॉल-होल्ड म्यूजिक या फिर कभी न खत्म होने वाला IVR का इंतजार सरीखी चीजें खत्म हो जाएंगी।

AI यानी कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित Jio Video Call Assistant कारोबार और अन्य यूजर्स को तेजी के साथ सशक्त करेगा, जिसमें ग्राहकों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा और उनके साथ बेहतर संपर्क स्थापित किया जाएगा।

Jio का वीडियो बॉट ग्राहकों की समस्याएं सुनने-समझने और उचित तरीके से उनका जवाब देने के लिए खास और दमदार AI आधारित प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, इस प्लैटफॉर्म पर अनोखे किस्म का ऑटो लर्निंग फीचर भी होगा, जो कि जवाब देने इसे और माहिर बनाएगा।

जियो Bot Maker एक टूल है, जो कि कंपनी के बॉट प्लैटफॉर्म के साथ आता है। इसका मकसद बगैर किसी कोडिंग और कम से कम मेहनत में छोटे कारोबारों को खुद का AI विकसित कराना है, ताकि AI तक सभी लोगों की पहुंच बन सके। वीडियो बॉट को ग्राहक की जरूरत के हिसाब से अच्छे से कस्टमाइज किया जा सकता है।

वीडियो कॉल बॉट को ब्रांड्स भी अपना सकते हैं और उन्हें अनोखा अवतार दे सकते हैं। यह अवतार पारंपरिक कस्टमर केयर एग्जिक्यूटिव, सीईओ, ब्रांड एंबैस्डर या फिर ब्रांड्स द्वारा चुना गया और कोई कैरेक्टर हो सकता है। यह AI आधारित कस्टमर केयर अवतार लोगों द्वारा सिर्फ वीडियो कॉल कर के लागू किया जा सकता है। AI वीडियो कॉल बॉट बहुभाषीय क्षमताओं के साथ आएगा, ताकि ब्रांड्स इसके जरिए अपने ग्राहकों से उनके पसंद और हिसाब की भाषा में बातचीत कर सकें।

