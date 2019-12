आज के समय में स्ट्रीमिंग सर्विसेज की भरमार है और लोगों के पास Netflix, Hotstar, Amazon आदि जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। अब नई स्ट्रीमिंग सर्विस Mubi ने भी भारतीय बाजार में दस्तक दी है। यहां सवाल उठ सकता है कि जब हमारे पास पहले से ही वीडियो स्ट्रीमिंग के सैंकड़ो विकल्प मौजूद हैं तो Mubi में ऐसा क्या खास है, जो लोग इसे डाउनलोड करें? तो बता दें कि यदि आप सिनेमा के शौकीन हैं और खासकर उस कालजयी सिनेमा के जिसने सिनेमा की संस्कृति को गढ़ने में अपना खास योगदान दिया, तो उसके लिए आपको नई मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म Mubi को डाउनलोड करने की जरुरत है।

Mubi एक वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, लेकिन मूबी सिर्फ फिल्मों पर फोकस करता है। मूबी पर मौजूदा वक्त में 50 और 60 के दशक की प्यासा, चौदहवी का चांद, मीरा नायर की सलाम बोम्बे, सत्यजीत रे की अगांतुक, फ्रांकोइस ट्रुफट की The 400 Blows, ऑस्कर में नामांकित मूनलाइट, मशहूर डॉक्यूमेंट्री It all started at the end और a bigger splash जैसी अनेक फिल्में देखी जा सकती हैं। अभी मूबी एक दिन में दो फिल्म देखने की सुविधा दे रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म 30 दिनों तक रहेगी। इसके बाद यह अपने आप प्लेटफॉर्म से हट जाएगी।

Mubi ने भारत में PVR सिनेमा के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे Mubi GO नाम दिया है। मूबी गो के सब्सक्रिप्शन पर यूजर्स को हर हफ्ते थिएटर में एक फिल्म मुफ्त में देखने का भी मौका मिल सकता है। भारतीय बाजार को देखते हुए मूबी ने सब्सक्रिप्शन चार्ज भी कम ही रखे हैं। ब्रिटेन में जहां यूजर्स मूबी के सब्सक्रिप्शन पर 1400 रुपए चुका रहे हैं, वहीं भारत में यह फीस 499 रुपए रखी गई है। इतना ही नहीं अभी प्रमोशन के तहत Mubi तीन माह का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में दे रहा है।

Mubi के फाउंडर और सीईओ एफ काकरेल ने गैजेट 360 के साथ बातचीत में बताया कि हम नेटफ्लिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, ना ही हम टीवी सीरीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स, अमेजन या हॉटस्टार भी रख सकते हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट की बड़े रेंज है, लेकिन यदि आप सिनेमा से प्यार करते हैं तो आपको Mubi को डाउनलोड करना पड़ेगा। मूबी का नेटफ्लिक्स और अमेजन की तरह अपना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। इसके साथ ही कंपनी का सर्वर भी अपना है। जिसके चलते यूजर्स को क्वालिटी सिनेमा के साथ ही क्वालिटी स्ट्रीमिंग सर्विस भी मिलेगी।

