Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40: फ्लिप डिजाइन वाले मोटोरोला स्मार्टफोन, जानें रेजर 40-रेजर 40 अल्ट्रा में क्या है बड़े फर्क

Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40: मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में रेजर 40 की तुलना में बड़ी कवर डिस्प्ले मिलती है।

मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा और रेजर 40 स्मार्टफोन में फर्क जानें

Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40: करीब 20 दशक पहले मोटोरोला ने दुनिया के सामने क्लैमशेल डिजाइन वाला स्मार्टफोन Razr V3i लॉन्च किया था। लॉन्च होने के साथ ही रेजर वी3आई ने अपनी डिजाइन और लुक के चलते बाजार में धूम मचा दी थी। 2023 में कंपनी एक बार फिर लाइमलाइट में है। मोटोरोला ने क्लैमशेल डिजाइन वाले मॉडर्न वर्जन रेजर सीरीज के दो स्मार्टफोन पेश किए हैं। Razr 40 Ultra और the Razr 4 कंपनी के लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइस हैं। अगर आप मोटोरोला और फ्लिप फोन्स के दीवाने रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये फोन आपको पुराने दौर में वापस ले जाएगा। इन दो फोन के साथ मोटोरोला का इरादा इंडस्ट्री लीडर सैमसंग को टक्कर देने का है। फिलहाल बाजार में फ्लिप स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग का कब्जा है। रेजर 40 अल्ट्रा और रेजर 40 स्मार्टफोन को एक जैसी डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि, दोनों फोन की कवर डिस्प्ले में फर्क है। रेजर 40 अल्ट्रा, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी 3.6 इंच की कवर डिस्प्ले दी गई है। जबकि रेजर 40 में 1.5 इंच स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन के अलावा इन दोनों फोन में क्या-कुछ फर्क है। आपको बताते हैं मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा और मोटोरोला रेजर 40 के 6 बड़े अन्तर के बारे में… Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40 कीमत प्रीमियम मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा को भारत में 89,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि रेज़र 40 स्मार्टफोन का दाम 59,999 रुपये है। 30,000 रुपये के फर्क के चलते Motorola Razr 40 Ultra एक फ्लैगशिप फ्लिप फोन बन गया है। जबकि रेज़र 40 को मिड-रेंज डिवाइस कैटिगिरी में शामिल किया जा सकता है। Also Read नोकिया ने भारत में लॉन्च किए दो नए फोन, झटपट होगा UPI से पेमेंट Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40 कवर डिस्प्ले मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में सबसे बड़ी 3.6 इंच की कवर डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। जो फ्लिप फोन में दी गई दूसरी सबसे बड़ी सेकेंडरी स्क्रीन है। इसकी मदद से यूजर्स सेकेंडरी स्क्रीन से हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। जबकि Razr 40 स्मार्टफोन में 1.5 इंच की कवर डिस्प्ले है जिससे डिवाइस के फोल्ड रहने पर सीमित काम ही किए जा सकते हैं। Also Read क्लाउड बैकअप का झंझट खत्म, QR कोड से यूं करें दो फोन के बीच चैट ट्रांसफर Razr 40 Ultra vs Razr 40 प्राइमरी डिस्प्ले रेज़र 40 अल्ट्रा और रेज़र 40 में 6.9 इंच की स्क्रीन दी गई है जो बड़े आस्पेक्ट रेशियो को ऑफर करती है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 85.1 प्रतिशत है। हालांकि, Motorola Razr 40 Ultra का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़ है जबकि रेज़र 40 में 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। रेज़र 40 अल्ट्रा में यूजर एक्सपीरियंस रेज़र 40 की तुलना में ज्यादा स्मूद होगा। वहीं 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पैनल के साथ भी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40 प्रोसेसर मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं रेज़र 40 स्मार्टफोन मिड-रेज़ स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर है। दोनों चिपसेट से दमदार परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है और यूजर्स बिना किसी परेशानी रोजमर्रा के सारे सामान्य काम इस फोन से कर सकते हैं। हालांकि, Razr 40 Ultra में ज्यादा पावरफुल चिपसेट है जिसके चलते फोन के ज्यादा दिनों तक चलने की उम्मीद है। Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40 कैमरा मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा, फ्लैगशिप मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में दिए गए 12 मेगापिक्सल की तुलना में ज्यादा बेहतर लगता है। फ्लैगशिप फोन में वाइड अपर्चर एफ/1.4 और 1.4 µm पिक्सल साइज़ ऑफर किया जाता है जिससे रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में कम रेजॉलूशन वाला सेंसर होने के बावजूद ज्यादा बेहतर तस्वीरें कैद होंगी। दोनों फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस है। ये फ्लिप फोन 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आते हैं। Motorola Razr 40 Ultra vs Razr 40 बैटरी छोटी कवर डिस्प्ले वाले मोटोरोला रेज़र 40 में 4300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। जबकि रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 3800mAh की बैटरी मिलती है। दोनों फोन में फास्ट वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। रेज़र 40 में फ्लैगशिप रेज़र 40 अल्ट्रा की तुलना में कम पावरफुल प्रोसेसर, कम रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और छोटी कवर डिस्प्ले के साथ बड़ी बैटरी मिलती है। इसलिए इस मिड-रेंज डिवाइस में बेहतर बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है।

