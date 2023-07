Motorola Razr 40 Ultra, Razr 40: भारत में लॉन्च हुए मोटोरोला के नए फ्लिप स्मार्टफोन, 7000 रुपये की छूट

Motorola Razr 40 Ultra, Razr 40 Launched: मोटोरोला ने आखिरकार भारत में अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। Motorola Razr 40 Ultra, Razr 40 कंपनी के नए फोल्डेबल फोन हैं। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने टीजर जारी करके हैंडसेट के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया था। रेज़र 40 अल्ट्रा में 3.6 इंच की बड़ी आउटर डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर हैं। वहीं रेज़र 40 में 1.5 इंच की आउटर डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट जैसे फीचर्स हैं। जानें भारत में Motorola के इन नए हैंडसेट की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Motorola Razr 40 Ultra, Razr 40 price in India मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 89,999 रुपये है। फोन को वीवो मजेंटा और इनफिनिट ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ फोन लेने पर 7000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। Razr 40 किफायती हैंडसेट है और भारत में इसे 59,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। फोन को 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट सेज ग्रीन, समर लिलैक और वनीला क्रीम कलर में आता है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए फोन लेने पर 5000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। Also Read रिलायंस जियो का नया धमाका, मात्र 999 रुपये में लॉन्च किया 4G फोन, जानें डिटेल मोटोरोला के इन नए फोल्डेबल फोन को ऐमजॉन इंडिया और ऑफिशियल मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। यूजर्स 999 रुपये देकर ऐमजॉन इंडिया पर प्री-बुक कर सकते हैं। दोनों हैंडसेट की बिक्री 14 जुलाई से ऐमजॉन इंडिया और मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर शुरू होगी। Also Read WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब हाई-क्वॉलिटी में शेयर होगी वीडियो, आ रहा नया फीचर Motorola Razr 40 Ultra specifications मोटोरोला के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन में 6.9 इंच की फोल्डेबल pOLED डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। फोन में मौजूद कवर स्क्रीन, अब तक बाजार में उपलब्ध किसी फ्लिप फोन की स्क्रीन के मुकाबले सबसे बड़ी है। इस स्मार्टफोन में 3.6 इंच pOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ और रेजॉलूशन (1056×1066 पिक्सल) हैं। मोटो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया गया है। डिस्प्ले पैनल पर ड्यूल कैमरे के लिए कटआउट और एलईडी फ्लैश दिया गया है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 3800mAh की बैटरी है जो 30W वायर्ड और 8W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में OIS सपोर्ट के साथ 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Motorola Razr 40 specifications मोटोरोला रेज़र 40 में 6.9 इंच pOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है और यह फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। मोटोरोला के इस हैंडसेट में 1.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। रेज़र 40 स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। हैंडसेट में 8 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। कैमरे की बात करें तो रेज़र 40 में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। मोटोरोला के इस हैंडसेट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का इनर कैमरा मौजूद है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 4200mAh की बैटरी दी गई है जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मोटोरोला का यह फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

