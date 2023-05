Motorola Razr 40 Ultra: लॉन्च से पहले लीक हो गए सबसे बड़ी डिस्प्ले वाले फोल्डेबल फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स

Motorola Razr 40 Ultra Launch soon: मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। जानें फोन में क्या-कुछ होगा खास…

मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन 1 जून को होगा लॉन्च (फोटो- @_snoopytech_/Twitter)

Motorola Razr 40 Ultra के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार जानकारी सामने आ रही है। नया फोन Moto Razr 2022 का अपग्रेड वेरियंट होगा। अब गीकबेंच और चीन की 3C वेबसाइट पर आने वाले मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा को लिस्ट किया गया है। इन लिस्टिंग से हैंडसेट के कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा हुआ है। अब एक टिपिस्टर ने आने वाले रेज़र 40 अल्ट्रा के सारे स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक कर दिए हैं। उम्मीद है कि चुनिंदा बाजारों में कंपनी Motorola Razr+ या Motorola Razr 2023 मॉडल्स भी लॉन्च करेगी। Tipster SnoopyTech (@snoopytech) ने ट्विटर पर मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा की फुल स्पेक्स शीट शेयर की है। पोस्ट में दिख रही इमेज से पता चलता है कि फोन को ग्लेशियर ब्लू, वीवा मजेंटा और इनफिनिट ब्लैक कलर वेरियंट में उपलब्ध कराया जाएगा। इमेज के मुताबिक, नए मॉडल को 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। Motorola Razr 40 Ultra Specifications मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा फोल्डेबल स्मार्टफोन में बाकी दूसरे स्मार्टफोन की तुलना में सबसे बड़ी एक्सटर्नल डिस्प्ले दी गई है। Oppo Find N2 Flip में 3.25 इंच एक्सटर्नल स्क्रीन दी गई है जबकि Samsung Galaxy Z Flip 5 में 3.4 इंच कवर डिस्प्ले मिलती है। वहीं Motorola Razr 40 Ultra को 3.6 इंच pOLED पैनल के साथ लिस्ट किया गया है। लीक इमेज के मुताबिक, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिलेंगे। Also Read वीवो ने लॉन्च किए 50MP फ्रंट व रियर कैमरे वाले दो नए स्मार्टफोन, जानें क्या है खास प्राइमरी इनर डिस्प्ले की बात करें तो Motorola Razr 40 Ultra में 6.9 इंच फुलएचडी+ (2220 x 1080 पिक्सल) pOLED स्क्रीन होने की खबरें हैं। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 22:9 होने की उम्मीद है। फोन में HDR10+ मिलेगा। उम्मीद है कि ड्यूल नैनो-सिम सपोर्ट वाले मोटो के फोन में स्टॉक ऐंड्रॉयड 13 ओएस मिलेगा। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 5G प्रोसेसर मिलेगा। स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। Also Read गूगल ने ऐंड्रॉयड स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, जानें क्या है बड़ा खतरा कैमरे की बात करें तो मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा को ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट वाले 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड मैक्रो लेंस के साथ लिस्ट किया गया है। फोन में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। Razr 40 Ultra का डाइमेंशन अनफोल्ड होने पर 170.83mm x 73.85mm x 6.99mm होगा। हैंडसेट का वज़न करीब 188 ग्राम हो सकता है। इससे पहले एक लीक में पता चला था कि फोन की कीमत 3,999 SAR (करीब 88,400 रुपये) हो सकती है। लीक इमेज देखें तो पता चलता है कि मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा में 3800mAh की बैटरी मिलेगी जो 33W फास्ट चार्जिंग और 5W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। हैंडसेट में IP52 रेटिंग और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। हैंडसेट में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ 5G, वाई-फाई 6E, NFC और GPS कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram