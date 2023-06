Motorola Razr 40, Razr 40 Ultra: मोटोरोला ने लॉन्च किए ‘अनूठी’ डिजाइन वाले दो नए फोन, पावरफुल हैं फीचर्स

Motorola Razr 40 Ultra Launched: मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन को 12 जीबी तक रैम व 512 जीबी तक स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है।

मोटरोला रेज़र 40 अल्ट्रा और रेज़र 40 स्मार्टफोन लॉन्च

Motorola ने आखिरकार उम्मीद के मुताबिक, नई मोटोरोला रेज़र 40 सीरीज से पर्दा उठा दिया है। लेटेस्ट Motorola Razr 40 स्मार्टफोन में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन Motorola Razr 40 और Motorola Razr 40 Ultra लॉन्च किए हैं। इन दोनों डिवाइस में फ्रंट व रियर व दो डिस्प्ले मिलती हैं। रेज़र 40 अल्ट्रा में 6.9 इंच pOLED डिस्प्ले जबकि रेडर 40 में 6.9 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है। दोनों डिवाइस में 12 जीबी तक रैम विकल्प मिलता है। जानिए मोटोरोला के इन दोनों नए हैंडसेट की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Motorola Razr 40, Razr 40 Ultra Price Gizmochina के मुताबिक, मोटोरोला रेज़र 40 स्मार्टफोन अज़्योर ग्रे, चेरी पाउडर और ब्राइट मून व्हाइट कलर में आता है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 3,999 युआन (करीब 46,000 रुपये) है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 4,299 युआन (करीब 49,000 रुपये) और 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 4,699 युआन (करीब 54,600 रुपये) में खरीदा जा सकता है। Motorola Razr 40 Ultra स्मार्टफोन को इनफिनिट ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और वीवो मजेंटा कलर में उपलब्ध कराया गया है। 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 5,699 युआन (करीब 66,000 रुपये) है। जबकि टॉप-ऐंड 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 6,499 युआन (करीब 75,400 रुपये) में लॉन्च किया गया है। डिवाइस की बिक्री 5 जून से चीन में शुरू होगी। Also Read 108MP कैमरे वाला इनफिनिक्स स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, जानें क्या-कुछ खास Motorola Razr 40 Specifications मोटोरोला रेज़र 40 में 6.9 इंच LTPO OLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सपोर्ट करती है। फोन में 1.5 इंच कवर डिस्प्ले मिलती है। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 644 GPU दिया गया है। फोन में 8 जीबी व 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। Also Read 15000 रुपये से कम में मिल रहा रेडमी का पावरफुल फोन, इसमें है 48MP कैमरा रेज़र 40 स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस में ड्यूल-सिम कार्ड स्लॉट, 5G 6E, NFC, GPS, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन को पावर देने के लिए 4200mAh की बैटरी दी गई है जो 30W फास्ट चार्जिंग और 8W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। Motorola Razr 40 Ultra Specifications मोटोरोला रेज़र 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 6.9 इंच FlexView pOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सपोर्ट करती है। स्क्रीन 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। फोन में 3.6 इंच QuickView pOLED डिस्प्ले है जो 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 प्रोटेक्शन मिलता है। Motorola Razr 40 Ultra में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 730 GPU मौजूद है। स्मार्टफोन में 8GB व 12GB रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 OS के साथ आता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.5 के साथ 12 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा है जो PDAF, OIS के साथ आता है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.4 के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Razr 40 Ultra स्मार्टफोन एक प्रीमियम फोन है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल-सिम कार्ड स्लॉट, 5G, वाई-फाई 6E, GPS, NFC, ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट व NFC दिए गए हैं। फोन में 3800mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में 5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। हैंडसेट का डाइमेंशन 170.83 × 73.85 × 6.99mm और वज़न 188 ग्राम है। मोटो के इस हैंडसेट में IP52 रेटिंग मिलती है। फोन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

