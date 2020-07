Motorola latest phone 2020: Motorola One Vision Plus के बारे में जानें (फोटो- मोटोरोला)

Motorola One Vision Plus Price, new smartphone 2020: हैंडसेट निर्माता कंपनी Motorola ने अपने latest smartphone मोटोरोला वन विज़न प्लस को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो इस लेटेस्ट Motorola Smartphone को स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट और 25MP सेल्फी कैमरा सेंसर के साथ उतारा गया है। आइए आपको फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में जानकारी देते हैं।

Motorola One Vision Plus Specification

सॉफ्टवेयर: डुअल-सिम (नैनो) वाला मोटोरोला वन विज़न प्लस स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पर काम करता है।

डिस्प्ले: फोन में 6.3 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,280 पिक्सल) आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है।

Motorola One Vision Plus Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: इस Motorola Phone में कनेक्टिविटी के लिए 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जीपीएस, ए-जीपीएस, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

बैटरी क्षमता: मोटोरोला वन विज़न प्लस स्मार्टफोन में जान फूंकने के लिए 4,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 158.35×75.83×9.09 मिलीमीटर और वज़न 188 ग्राम है।

Motorola One Vision Plus Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है, अपर्चर एफ/1.79 है। 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 16MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

इसके अलावा 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.2 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 25MP का फ्रंट कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0 है।

Motorola One Vision Plus Price

फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, कॉस्मिक ब्लू और क्रिस्टल पिंक। Motorola Mobile Price की बात करें तो फोन के 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत AED 699 (लगभग 14,300 रुपये) है।

Non Chinese Smartphone: Lava Z61 Pro भारत में लॉन्च, जानें, कीमत और फीचर्स

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो