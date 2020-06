latest smartphones: Motorola One Fusion+ के बारे में जानें (फोटो- मोटोरोला)

Motorola One Fusion+, Motorola One Fusion Plus price: Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola ने अपने latest smartphone मोटोरोला वन फ्यूज़न को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो लेटेस्ट Motorola Mobile को क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 64MP कैमरा सेंसर के साथ उतारा गया है।

इसके अलावा फोन में दमदार बैटरी और मैक्रो कैमरा सेंसर भी मिलेगा। आइए अब आपको Motorola One Fusion+ की अन्य खासियतें और कीमत की विस्तार से जानकारी देते हैं।

Motorola One Fusion Plus Specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस में 6.5 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) नॉच-लेस डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 और पिक्सल डेंसिटी 395 पिक्सल प्रति इंच है।

Motorola One Fusion+ processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है। फोन में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है, हाइब्रिड माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाना संभव है।

सॉफ्टवेयर: मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस स्टॉक एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर चलता है।

बैटरी क्षमता: जान फूंकने के लिए मोटोरोलना स्मार्टफोन में 5,000 एमएएच बैटरी (5000 mAh Battery Mobile) दी गई है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: मोटोरोला वन फ्यूज़न+ में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस, वाई-फाई 802.11 एसी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और डुअल 4जी वीओएलटीई सपोर्ट है। सिक्योरिटी के लिए पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

Motorola One Fusion Plus Camera

कैमरा सेटअप की बात की जाए तो Motorola Smartphone के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, इसमें 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

5MP मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पॉप-अप कैमरा मॉड्यूल में 16MP कैमरा सेंसर को जगह मिली है, अपर्चर एफ/2.2 है।

डाइमेंशन: Motorola Phone की लंबाई-चौड़ाई 162.9×76.9×9.6 मिलीमीटर और वज़न 210 ग्राम है।

Motorola One Fusion Plus price

मोटोरोला वन फ्यूज़न+ के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ट्विलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट। इस हैंडसेट के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 299 यूरो (लगभग 25,400 रुपये) है।

