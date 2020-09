Motorola One Fusion Plus Price के बारे में जानें

Motorola One Fusion Plus Next Sale Date: हैंडसेट निर्माता कंपनी मोटोरोला ब्रांड का 64MP क्वाड कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हम आज आपको इस फोन की अगली सेल तारीख के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बता दें की Motorola ब्रांड के इस फोन की बिक्री Flipkart पर होती है।

मोटोरोला मोबाइल की अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के अलावा बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी भी दी गई है। आइए आपको अब इस फोन की अगली सेल तारीख, फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Motorola One Fusion Plus Specifications

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले: मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस स्टॉक एंड्रॉयड 10 पर चलता है। डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस में 6.5 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) नॉच-लेस डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 और पिक्सल डेंसिटी 395 पिक्सल प्रति इंच है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 730जी चिपसेट के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है। फोन में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है, हाइब्रिड माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: मोटोरोला वन फ्यूज़न+ में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस, वाई-फाई 802.11 एसी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और डुअल 4जी वीओएलटीई सपोर्ट है। सिक्योरिटी के लिए पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

बैटरी क्षमता: फोन में जान फूंकने के लिए मोटोरोलना स्मार्टफोन में 5,000 एमएएच बैटरी दी गई है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कैमरा डिटेल्स

Motorola Smartphone के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

5MP मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी के लिए पॉप-अप कैमरा मॉड्यूल में 16MP कैमरा सेंसर को जगह मिली है, अपर्चर एफ/2.2 है।

Motorola One Fusion Plus Price in India

मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये है। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ट्विलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट। बता दें की फोन की अगली सेल अब 10 सितंबर दोपहर 12 बजे Flipkart पर शुरू होगी।

Redmi के इस फोन को देता है टक्कर

मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस की मार्केट में सीधी भिड़ंत Xiaomi के 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आने वाले Redmi Note 9 Pro Max से होती है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। 6 जीबी रैम/ 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये है। यदि आप Redmi Note 9 Pro Max Specifications जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर सभी फीचर्स पढ़ सकते हैं।

