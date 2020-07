Motorola One Fusion Price, new smartphones 2020: हैंडसेट निर्माता कंपनी Motorola ने अपनी मोटोरोला वन स्मार्टफोन सीरीज़ के latest smartphone मोटोरोला वन फ्यूज़न को लॉन्च कर दिया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की मोटोरोला वन फ्यूज़न कंपनी के Motorola One Fusion Plus का कमज़ोर वेरिएंट है।

Motorola One Fusion specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटोरोला वन फ्यूजन में 6.5 इंच मैक्स विज़न एचडी+ (720×1,600 पिक्सल) स्क्रीन दी गई है।

Motorola One Fusion processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

सॉफ्टवेयर: Motorola Phone एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित कस्टम स्किन माई यूएक्स पर काम करता है।

कनेक्टिविटी: इस Motorola Smartphone में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, 4जी एलटीई और जीपीएस सपोर्ट शामिल है। फोन के साइड में Google Assistant के लिए अलग से एक बटन भी दिया गया है।

बैटरी क्षमता: फोन में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है।

डाइमेंशन: मोटोरोला वन फ्यूज़न फोन की लंबाई-चौड़ाई 164.96×75.85×9.4 मिलीमीटर और वज़न 202 ग्राम है।

Motorola One Fusion Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है। 118 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा।

इसके अलावा 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

Motorola One Fusion Price

मोटोरोला वन फ्यूज़न का सिंगल वेरिएंट उतारा गया है जो 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज से लैस है और इस मॉडल की कीमत 1,99,990 Chilean Peso (लगभग 18,699 रुपये) है।

