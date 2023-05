Moto G Stylus (2023): 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले मोटोरोला स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम

Moto G Stylus (2023) Launched: मोटो जी स्टायलस (2023) स्मार्टफोन स्टायलस सपोर्ट के साथ आता है। हैंडसेट में 6.6 इंच डिस्प्ले दी गई है।

मोटो जी स्टायलस 2023 स्मार्टफोन में लॉन्च

Motorola Moto G Stylus (2023) launched: Motorola ने स्टायलस सपोर्ट वाला Moto G Stylus का नया वेरियंट लॉन्च कर दिया है। स्टायलस सपोर्ट के साथ आने वाले मोटो जी स्टायलस स्मार्टफोन यूजर्स में काफी पॉप्युलर हैं। अब कंपनी ने Moto G Stylus (2023) वेरियंट पेश किया है। मोटो जी स्टायलस (2023) स्मार्टफन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, बड़ी LCD डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें मोटोरोला के नए फोन की कीमत व स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… Motorola Moto G Stylus (2023) Specifications मोटो जी स्टायलस 5G(2023) स्मार्टफोन को कर्व्ड बैक पैनल और फ्लैट डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन में 6.6 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। चार्जिंग पोर्ट के पास सिग्नेचर स्टायलस दिया गया है। फोन में पंच-होल कटआउट मिलता है। हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Motorola Moto G Stylus (2023) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। बता दें कि यह पहला फोन है जिसमें यह मिड-रेंज प्रोसेसर दिया गया है। मोटो के इस फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 20W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। हैंडसेट में स्टीरियो स्पीकर्स, हेडफोन जैक और माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट मिलते हैं। Also Read जियो, एयरटेल और Vi ग्राहक ध्यान दें, इन प्लान में हर दिन 4GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल फोटोग्राफी के लिए Moto G Stylus में अपर्चर एफ/1.88 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है जो मैक्रो सेंसर के तौर पर भी काम करता है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Motorola के MyUX इंटरफेस के साथ आता है। फोन में एक ऐंड्रॉयड और तीन साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा किया गया है। Also Read 100W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा नया वनप्लस फोन, लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा Motorola Moto G Stylus (2023) Price मोटो जी स्टायलस 5G (2023) को कॉस्मिक ब्लैक और रोज़ शैंपेन कलर में उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट के 6 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को अमेरिका में 399 डॉलर (करीब 33,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। फोन को 2 जून से Cricket Wireless पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप मोटोरोला, ऐमजॉन और BestBuy से अनलॉक्ड वेरियंट लेना चाहते हैं तो आपको 16 जून तक इंतजार करना होगा।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram