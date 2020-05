upcoming smartphones 2020: जानें, Motorola Edge Plus के बारे में (फोटो- मोटोरोला डॉट इन)

Motorola Edge Plus Launch Date in India, upcoming smartphones 2020: हैंडसेट निर्माता कंपनी Lenovo के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला भारत में अपने पहले 108MP कैमरा सेंसर वाले स्मार्टफोन मोटोरोला एज प्लस को लॉन्च करने वाली है। Flipkart पर टीज़र से इस पता चला है कि आगामी Motorola फोन 19 मई को भारत में लॉन्च होगा। याद करा दें कि पिछले महीने Motorola Edge Plus को Motorola Edge के साथ लॉन्च किया गया था और अब यह फोन भारत आने वाला है।

Motorola Edge Plus Specifications

डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफोन Android 10 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर काम करता है। Motorola ब्रांड के इस फ्लैगशिप फोन में 6.7 इंच फुल-एचडी+ ओलेड डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है।

बता दें कि फोन एचडीआर10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ 12 जीबी रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए फोन में 256 जीबी स्टोरेज (यूएफएस 3.0) है।

सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 5,000 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Motorola Edge Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 108MP प्राइमरी कैमरा सेंसर है। साथ में 16MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, 8MP टेलीफोटो कैमरा सेंसर और टाइम ऑफ फ्लाइट (ToF) सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 25MP का फ्रंट कैमरा सेंसर भी मिलेगा।

Motorola Edge Plus Price in India (उम्मीद)

फ्लिपकार्ट पर फिलहाल मोटोरोला एज प्लस की लॉन्च तारीख से पर्दा उठा है, कीमत से संबंधित कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। याद दिला दें कि पिछले महीने Motorola स्मार्टफोन को 999 डॉलर (लगभग 75,300 रुपये) में लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि भारत में फोन की कीमत इसी के आसपास हो सकती है, बाकी कीमत से पर्दा तो लॉन्च इवेंट के दौरान ही उठेगा।

