Motorola को झटका! लॉन्च से पहले फीचर्स और तस्वीरें लीक, वीडियो भी आया सामने

Motorola Edge 40 Design Leaked: मोटोरोला एज 40 की लीक तस्वीरों से हैंडसेट की डिजाइन का पता चला है।

मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन की तस्वीरें और फीचर्स लीक (Source-EVLeaks)

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram