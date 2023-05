Motorola Edge 40: 50MP कैमरा और 256GB स्टोरेज वाले नए स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स

Motorola Edge 40 Launched: मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन लॉन्च

Motorola Edge 40 Launched: मोटोरोला ने अपनी Edge Series में नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। Motorola Edge 40 कंपनी का नया स्मार्टफोन है और इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मोटोरोला एज 40 में 6.55 इंच pOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट व 4500mAh बैटरी दी गई है। जानें मोटोरोला एज 40 की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… Motorola Edge 40 price मोटोरोला एज 40 को यूरोपीय मार्केट में 599.99 यूरो (करीब 54,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। हैंडसेट को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। यह फोन 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। फोन की बिक्री आने वाले दिनों में यूरोप में शुरू होगी। Motorola Edge 40 specifications मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन ड्यूल-सिम सपोर्ट करता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 6.55 इंच फुलएचडी+ (2,400 x 1,080 पिक्सल) pOLED स्क्रीन है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़, टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन सपोर्ट के साथ आती है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Also Read दो नए सस्ते मोटो स्मार्टफोन से उठा पर्दा, 128GB तक स्टोरेज और 50MP तक कैमरा मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Motorola Edge 40 में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा दिए गए हैं जो मैक्रो विज़न के साथ आते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में डिस्प्ले पर बीच में होल-पंच कटआउट दिया गया है। स्मार्टफोन 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। Also Read 179 रुपये वाला Airtel प्रीपेड प्लान, डेली 1GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल कनेक्टिविटी के लिए Motorola Edge 40 में ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट में ग्रेविटी सेंसर, कंपास, एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिए गए हैं। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है जो 68W TurboPower वायर्ड चार्जिंग के साथ आती है। फोन 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन में सिक्यॉरिटी के लिए ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर और फेस आईडी फीचर दिए गए हैं। हैंडसेट का डाइमेंशन 158.43 x 71.99 x 7.49mm और वज़न 167 ग्राम है।

