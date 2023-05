अब तक के सबसे कम दाम पर मिल रहा Motorola Edge 30 स्मार्टफोन, इसमें है 50MP कैमरा

Motorola Edge 30 Price in India: मोटोरोला एज 30 स्मार्टफोन को भारत में 25,000 रुपये से कम दाम में खरीदा जा सकता है।

मोटोरोला एज 30 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से ऑफर के साथ लिया जा सकता है।

Motorola Edge 30 Lowest Price ever: मोटोरोला ने हाल ही में भारत में नया Motorola Edge 40 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। लेकिन अब Motorola Edge 30 को देश में अब तक के सबसे कम दाम पर खरीदा जा सकता है। मोटोरोला एज 30 स्मार्टफोन को देश में 2022 में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में 50MP रियर कैमरा, 32MP फ्रंट कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट से फोन के 6 व 8 जीबी रैम वेरियंट को छूट व ऑफर्स में लिया जा सकता है। जानें Motorola Edge 30 की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Motorola Edge 30 price in India मोटोरोला एज 30 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 24,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। मजेदार बात है कि फ्लिपकार्ट पर 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को एक ही दाम के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा Motorola Edge 30 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड के साथ लेने पर 5 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। हैंडसेट पर 24,100 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी है। हैंडसेट को 1,548 रुपये प्रति महीने की ईएमआई पर लिया जा सकता है। Also Read फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए हैं वनप्लस, मोटो, गूगल और रेडमी के ये स्मार्टफोन, टॉप-5 ऑप्शन Motorola Edge 30 specifications मोटोरोला एज 30 स्मार्टफोन में 6.7 इंच pOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778+ 5G प्रोसेसर दिया गया है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस के साथ एक मैक्रो सेंसर भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Also Read 3 महीने तक रिचार्ज की छुट्टी! Reliance Jio के नए प्लान में हर महीने 3300GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल Motorola Edge 30 को पावर देने के लिए 4020mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। मोटोरोला एज 30 में 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट में कनेक्टिवलिटी के लिए 5G, 4G, 3G, 2G के अलावा ब्लूटूथ 5.2, वाई-फाई 6E 802.11 ए/ बी/जी/एन/एसी, NFC, GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलेरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर और जारोस्कोप दिए गए हैं।

