1 सितंबर को भारत में आ रहा खूबसूरत डिजाइन वाला Moto G84, लॉन्च से पहले फीचर्स का खुलासा

Moto G84 India Launch: मोटो जी84 भारत में अगले महीने की पहली तारीख को एंट्री करेगा। फोन में शानदार डिजाइन मिलेगी।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

मोटो जी84 स्मार्टफोन भारत में 1 सितंबर को लॉन्च होगा

