Moto G32 बना देश का सबसे सस्ता फोन! अब 8GB रैम और 128 जीबी स्टोरेज में लॉन्च, जानें दाम

Moto G32 Price in India: मोटो जी32 स्मार्टफोन को देश में 12000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है।

मोटोरोला मोटो जी32 में 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज दी गई है।

Moto G32 Launched: Motorola ने भारत में अपने मोटो जी32 स्मार्टफोन को नए अवतार में उपलब्ध करा दिया है। Moto G32 स्मार्टफोन को अगस्त 2022 में कंपनी ने देश में 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इस किफायती हैंडसेट को ज्यादा रैम और स्टोरेज वेरियंट में पेश किया गया है। ग्राहक मोटोरोला के इस फोन को 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में ले सकते हैं। लेनोवो के मालिकाना हक वाली कंपनी का यह स्मार्टफोन 12000 रुपये से कम में आता है। जानें मोटो जी32 की कीमत,स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Moto G32 Price in India मोटो जी32 स्मार्टफोन को 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। मोटोरोला के इस हैंडसेट की कीमत 11,999 रुपये है। कंपनी का कहना है कि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाला यह देश का सबसे किफायती फोन है। बेस वेरियंट की तरह ही नया हैंडसेट भी ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की बिक्री 22 मार्च से शुरू होगी। नए मोटो जी32 में रैम और स्टोरेज को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स ओरिजिनल वेरियंट वाले ही हैं। Also Read iPhone की तरह दिखने वाला सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च, दो डिस्प्ले और 21MP कैमरा Moto G32 Features मोटो जी32 स्मार्टफोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। फोन में डिस्प्ले पर बीच में एक पंच-होल कटआउट दिया गया है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। स्मार्टफोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। यह हैंडसेट IP52 स्प्लैश-रेजिस्टेंट हैं। हैंडसेट में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर के साथ आता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Also Read 10600mAh बैटरी वाला नया वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन लॉन्च, दाम 8000 से भी कम मोटो जी32 में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 12 OS के साथ आता है। हैंडसेट में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ, NFC और ड्यूल 4G VoLTE जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

