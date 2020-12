Moto G 5G vs OnePlus Nord 5G: जानें कीमत और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर?

Moto G 5G vs OnePlus Nord 5G: हैंडसेट निर्माता कंपनी Motorola ने भारत में अपना सबसे सस्ता 5जी मिड-रेंज़ फोन मोटो जी 5जी लॉन्च कर दिया है। याद करा दें कि इससे पहले OnePlus ब्रांड का वनप्लस नॉर्ड 5जी कनेक्टिविटी के साथ आने वाला सबसे अर्फोडेबल 5जी फोन था।

हमने आपकी सुविधा के लिए दोनों ही अर्फोडेबल 5G Smartphones की भारत में कीमत और फीचर्स की तुलना एक-दूसरे से की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से।

Moto G 5G vs OnePlus Nord 5G: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले की बात करें तो डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटो जी 5जी स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुल-एचडी+ (1080×2520 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर चलता है।

दूसरी तरफ, डुअल-सिम वाला वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित ऑक्सीज़न ओएस 10.5 पर काम करता है। फोन में 6.44 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन है।

प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन रीडिंग मोड, नाइट मोड और वीडियो एनहांसर जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है।

मोटो जी 5जी बनाम वनप्लस नॉर्ड: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

इस Motorola Smartphone में स्नैपड्रैगन 750जी प्रोसेसर के साथ 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए OnePlus Smartphone में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज (यूएफएस 2.1) है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव नहीं है।

Moto G 5G vs OnePlus Nord 5G: बैटरी क्षमता

5,000 mAh की बैटरी मोटोरोला मोबाइल फोन में जान फूंकने का काम करती है और यह 20 वॉट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, 4,115 एमएएच की बैटरी वनप्लस मोबाइल फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 30टी वार्प चार्ज फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस है।

मोटो जी 5जी बनाम वनप्लस नॉर्ड: कनेक्टिविटी

मोटोरोला फोन में 5जी, एनएफसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाई-फाई 802.11एसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस आदि फीचर्स शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

दूसरी तरफ, वनप्लस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 802.11 एसी, जीपीएस, ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, एनएफसी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Moto G 5G vs OnePlus Nord 5G: कैमरा

मोटो जी 5जी के बैक पैनल पर तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.7 है। साथ में 8 मेगापिक्सल वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.2।

दूसरी तरफ, वनप्लस नॉर्ड 5जी के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48MP Sony IMX586 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.75 है। बता दें की यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है।

119 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25 है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर है, दोनों का ही अपर्चर एफ/2.4 है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP Sony IMX616 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है। 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.45 है।

Moto G 5G Price in India vs OnePlus Nord Price in India

मोटो जी 5जी के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की भारत में कीमत 20,999 रुपये है। जैसा कि हमने आपको बताया ग्राहक इस Motorola Mobile फोन को Flipkart से खरीद सकेंगे। मोटो जी 5जी के दो कलर वेरिएंट हैं, वॉल्कैनिक ग्रे और फ्रॉस्टेड सिल्वर।

दूसरी तरफ, वनप्लस मोबाइल के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। फोन के 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 12 जीबी रैम/256 जीबी वाले टॉप वेरिएंट का दाम 29,999 रुपये तय किया गया है। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ब्लू मॉर्बल और ग्रे ऑनिक्स।

