32MP सेल्फी कैमरे वाले Moto Edge 40 की आज पहली सेल, जानें क्या है ऑफर

Moto Edge 40 Price: मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन को देश में 30,000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है। फोन में 6.55 इंच की डिस्प्ले दी गई है।

मोटो एज 40 स्मार्टफोन की आज देश में पहली सेल

Moto Edge 40 first sale: Motorola ने हाल ही में भारत में अपना नया स्मार्टफोन Moto Edge 40 लॉन्च किया है। Edge 40 Series के इस लेटेस्ट फोन की बिक्री देश में आज (30 मई 2023)पहली बार शुरू होगी। नया मोटो एज 40 स्मार्टफोन 4400mAh की बैटरी, कर्व्ड OLED डिस्प्ले, फ्लैगशिप मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे जैसे फीचर्स के साथ आता है। Moto Edge 40 Price मोटो एज 40 स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 29,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 2,000 रुपये अतिरिक्त एक्सचेंज वैल्यू ऑफर कर रही है। फोन की बिक्री 30 मई 2023 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। Moto Edge 40 Specifications मोटो एज 40 स्मार्टफोन में 6.55 इंच 8-बिट pOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन फुलएचडी+ (2400 × 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है और HDR10+ सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8020 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए हैंडसेट में माली G77 GPU मिलता है। Also Read 64MP कैमरा और 16GB स्टोरेज वाले रेडमी स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें कीमत व फीचर्स Moto Edge 40 स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम दी गई है। हैंडसेट में 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड के साथ आता है और फोन में दो OS अपग्रेड मिलने का वादा किया गया है। मोटोरोला के इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन) के साथ आता है। स्मार्टफोन में मैक्रो ऑप्शन के साथ 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read 14 इंच बड़ी डिस्प्ले, 1TB तक स्टोरेज वाला Acer Aspire 5 भारत में लॉन्च, जानें दाम मोटोरोला एज 40 स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 4600mAh की बैटरी दी गई है जो 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी 15W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ठ के साथ आती है। हैंडसेट के लेदर बैक पैनल वाले वेरियंट का डाइमेंशन 158.43 × 71.99 × 7.49mm है। फोन का वज़न 171 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए Moto Edge 40 में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में 5G, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स, ब्लूटूथ 5.2, NFC, GPS, ग्लोनास जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में डॉल्बी एटमस के साथ स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। स्मार्टफोन में यूएसबी टाइप-सी ऑडियो कनेक्टिविटी मिलती है। यह फोन IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ThinkShield Security भी मिलती है। यह फोन नेबुला ग्रीन, इकलिप्स ब्लैक और लूनर ब्लू कलर वेरियंट के साथ आता है।

