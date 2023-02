Motorola का नया प्लान! 8 फरवरी को भारत आ रहा 5000mAh बैटरी वाला नया Moto E13, जानें डिटेल

Moto E13 Price in India: मोटो ई13 स्मार्टफोन को देश में 10000 रुपये से कम में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर हो सकता है।

Moto E13 स्मार्टफोन को देश में 10000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया जा सकता है।

Moto E13 launch in india: Motorola ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी G-Series के नए स्मार्फोन लॉन्च किए थे। Moto G13, Moto G23, Moto G53 और Moto G73 5G को अलग-अलग मार्केट में उपलब्ध कराया गया था। लेनोवो के मालिकाना हक वाली स्मार्टफोन कंपनी ने इन स्मार्टफोन के साथ Motorola Moto E13 हैंडसेट लॉन्च किया था। यह एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है और UniSoc प्रोसेसर के साथ आता है। मोटोरोला के इस फोन को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने हालांकि, अभी तक Moto E-Series स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, एक नई लीक से पता चला है कि आने वाले मोटो ई13 को भारत में अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। Moto E13 Launch Details Leaked टिप्स्टर मुकुल शर्मा (Stufflistings) ने खुलासा किया है कि कंपनी भारत में मोटो ई13 को सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी। डिवाइस को भारत में ऑरोरा ग्रीन कलर में लॉन्च किया जा सकता है। मोटोरोला मोटो ई13 स्मार्टफोन को देश में 8 फरवरी को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी भारत में इस बजट स्मार्टफोन को 4 जीबी रैम के साथ लॉन्च कर सकती है। इस फोन में 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी जा सकती है। टिप्स्टर ने खुलासा किया है कि फोन को भारत में 10,000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया जाएगा। फोन की कीमत से जुड़ी सही जानकारी अगले हफ्ते पता चलेगी। Also Read लॉन्च से चंद घंटे पहले Samsung Galaxy S23 Series के स्पेसिफिकेशन्स लीक, डिजाइन का भी चला पता गौर करने वाली बात है कि डिवाइस के 2 जीबी रैम वाले वेरियंट को 120 यूरो (करीब 10,670 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया जाएगा। भारत में हैंडसेट को थोड़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। Also Read iPhone 14 Plus, iPhone 14 पर 12000 तक डिस्काउंट, पहली बार मिल रहा ऐसा ऑफर Moto E13 Features Leaked स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो मोटो ई13 स्मार्टफोन में 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले दी जा सकती है। फोन में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल मिलेगा। स्क्रीन एचडी+ रेजॉलूशन (720 x 1600 पिक्सल) के साथ आएगी। फोन में डिस्प्ले पर फ्रंट कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप नॉच भी दी जाएगी। स्मार्टफोन में Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है जो एक एंट्री-लेवल चिपसेट है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 10W चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। हैंडसेट में 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Moto E13 4G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 (Go Edition) के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो मोटो के इस बजट फोन में रियर पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल रियर सेंसर है। हैंडसेट में LED फ्लैश भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। 10000 रुपये के अंदर लॉन्च होने वाले मोटो ई13 स्मार्टफोन को बाजार में पहले से मौजूद Redmi A1+, Poco C50 और Realme C33 व दूसरे बजट स्मार्टफोन से टक्कर मिलेगी।

