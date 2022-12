Most innovative Produsts of 2022: साल 2022 में बस कुछ दिन बचे हैं और 2023 दस्तक देने को तैयार है। 2022 में गैजेट्स की दुनिया में कई ऐसे प्रॉडक्ट लॉन्च हुए जो अनोखे डिजाइन और फीचर्स के चलते पसंद किए गए। हम आपको बता रहे हैं 2022 में लॉन्च हुए ऐसे ही कुछ गैजेट्स के बारे में जिनका वास्ता आम यूजर से है। इनमें Nothing Phone 1, Samsung Galaxy Tab S8+, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Ultra आदि शामिल हैं।

Nothing Phone 1

वनप्लस के को-फाउंडर रहे कार्ल पेई ने अपनी नई कंपनी Nothing के पहले फोन Nothing Phone 1 को जुलाई 2022 में लॉन्च कर दिया। नथिंग फोन 1 बाजार में मौजूद किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरह ही है लेकिन इसकी डिजाइन कुछ अलग है। फोन में Glyph Interface है जो इसे किसी भी दूसरे फओन से अलग बनाता है। ग्लिफ इंटरफेस में कई सारी एलईडी लाइट हैं जो फोन में कॉल आने या फिर नोटिफिकेशन आने पर अलग-अलग तरह से ऑन होती हैं। 33,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुए Nothing Phone 1 में सेमी ट्रांसपेरेंट रियर पैनल दिया गया है। अपनी डिजाइन और लुक के चलते यह फोन साल 2022 में लॉन्च हुए सबसे इनोवेटिव फोन में शामिल हो सका। नथिंग फोन 1 में स्टॉक ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है।

Apple iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max से सिंतबर 2022 में पर्दा उठाया गया। ऐप्पल आईफोन हमेशा से ही लोगों के लिए भरोसेमंद पसंद रहे हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स को बेहतर कैमरे के साथ लॉन्च किया गया और यह कम रोशनी में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा पहली बार आईफोन में Dynamic Island नॉच का इस्तेमाल किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही ऐंड्रॉयड फोन में भी इस फीचर को देने की शुरुआत होगी। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो मैक्स में क्रैश डिटेक्शन फीचर भी दिया गया जो बेहद खास है।

Sony LinkBuds S

सोनी लिंकबड्स एस को बेहतर नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर के साथ उपलब्ध कराया गया। इनमें सोनी की स्मार्ट Adaptive Sound Control टेक्नोलॉजी दी गई है जिसके चलते आसपास का शोर बिल्कुल नहीं आता। KinkBuds S ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं और इनमें LDAC हाई-रेजॉलूशन ऑडियो सपोर्ट मिलता है। ये ईयरबड्स iOS के साथ भी काम करते हैं। लिंकबड्स एस को डोनट शेप ऑडियो ड्राइवर के साथ लॉन्च किया गया है। इन ईयरबड्स में वाइड एरिया टैप (Wide Area Tap) फीचर भी दिया गया है जो पहली बार किसी ईयरबड्स में देखने को मिला है, इस फीचर से एक टच में ही ईयरबड्स का फ्रंट हिस्सा यूजर के चीक (गाल) के सामने आ जाता है।

Samsung Galaxy Tab S8+

सैमसंग गैलेक्सी टैब एस8+ एक बेहतरीन टैबलेट है जो वाइब्रेंट और कलर डिस्प्ले के साथ आता है। सैमसंग के दूसरे गैलेक्सी प्रॉडक्ट के साथ यह टैबलेट बढ़िया तरीके से पेयर हो जाता है। सैमसंग के इस टैबलेट में 12.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इस डिवाइस में 128 जीबी स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सैमसंग का S Pen स्टायलस भी बॉक्स में दिया गया है।

Apple Watch Ultra

ऐप्पल वॉच अल्ट्रा को इस साल एक Rugged स्मार्टवॉच के तौर पर लॉन्च कर दिया गया। पिछले कई सालों से खबरें थीं कि ऐप्पल एक रग्ड स्मार्टवॉच पर काम कर रही है। Apple Watch Ultra को खास तौर पर अतिरिक्त कठिन परिस्थितियों में काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन यह वॉच हर यूजर के लिए है ना केवल डीप-सी डाइविंग, माउंटैन हाइकिंग या कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए।

ऐप्पल का कहना है कि वॉच में दिए गए Action बटन से नया इमरजेंसी सायरन ऐक्टिवेट हो जाता है और इसे 180 मीटर की दूसरी तक सुना जा सकता है और यह बेहद काम का है। इस वॉच में बड़ा केस साइज़ है और इसे टाइटेनियम से बना गया है जिसके चलते इसकी बॉडी बेहद मजबूत है।