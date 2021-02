Smartphone under Rs 12000 with 6GB Ram And 6000 mAh battery : अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपका बजट 12000 रुपये तक ही सीमित है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, 12 हजार रुपये से कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन ढेरों विकल्प मौजूद हैं। इस रेंज में आपको 6जीबी तक रैम, 6000एमएएच की बैटरी और Qualcomm Snapdragon और mediaTek का प्रोसेसर मिलेगा।

Poco M3, Price: 11999 रुपये

Poco M3 Mobile Phone को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था। 12000 रुपये से कम में आने वाला यह एक खास स्मार्टफोन है। इसमें 6जीबी रैम, 128जीबी इंटरनल मेमोरी दी है। साथ ही इसमें यूजर्स को 6.53 इंच का फुलएचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। कंपनी इसमें 6000 एमएएच की बैटरी देती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पर काम करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर तीन कैमरे दिए गए हैं, जिनमें से एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। अन्य दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं। साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

OPPO A31, Price: 11990 रुपये

OPPO A31 के 6जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरियंट को अभी 11990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल है। इस फोन में Mediatek 6765 octa core प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में 4230 एमएएच की बैटरी है और कंपनी का दावा है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 45 घंटे का स्टैंडबाई बैकअप देती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर तीन कैमरे दिए गए हैं, जिनमें से एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। अन्य दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के है, जिनमें से एक मैक्रो लेंस है और दूसरा डेप्थ सेंसर्स है।



Redmi 9 Power, price: 10,990 रुपये

Redmi 9 Power में 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है और इसके बैक पैनल पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का फुलएचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2340 x 1080 पिक्सल है। इस फोन में 64जीबी इंटरनल मेमोरी और 4जीबी रैम मिलेगी। इसमें 512जीबी तक का एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसमें Qualcomm Snapdragon 662 octa core प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अन्य दो कैमरे 2-2 मेगापिक्सल के हैं, जो डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस के साथ आते हैं। साथ ही सेल्फी और वीडियो के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Tecno POVA, price: 10,499 रुपये

Tecno POVA में 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है। यह फोन 6.8 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। यह फोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ आता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर और चौथा सेंसर एक एआई लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।