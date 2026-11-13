Microsoft Outage: माइक्रोसॉफ्ट की कई सर्विसेज दुनियाभर में बड़ी तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आउटलुक और कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कोपायलट (copilot) प्रभावित हुआ है। कंपनी इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसने बताया है कि इसे ठीक करने का काम उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है।

इस तकनीकी खराबी का असर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स इस्तेमाल करने वाले करीब 43 करोड़ यूजर्स पर पड़ सकता है। इनमें आउटलुक और टीम्स जैसी सेवाएं शामिल हैं।

बीबीसी के मुताबिक, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 90 प्रतिशत से ज्यादा कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट का इस्तेमाल करती हैं।

We’ve monitored the status of the changes applied to improve serviceability and confirmed they're not taking as expected. We’re identifying alternate workstreams that can be applied to increase capacity in the face of sustained traffic management imbalances. More info under… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Microsoft 365 suit के कई ऐप्स में दुनियाभर में आई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के बाद कंपनी अपनी सेवाओं को बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस आउटेज से दुनियाभर की सरकारी एजेंसियों, कारोबारों और आम यूजर्स का काम प्रभावित हुआ।

इस समस्या की पहली शिकायत गुरुवार, 12 नवंबर को सुबह करीब 7:40 बजे (पैसिफिक टाइम) सामने आई। इसके बाद Microsoft ने बताया कि वह उत्तरी अमेरिका में Teams से जुड़ी समस्याओं की जांच कर रही है।

कई यूजर्स ने शिकायत की कि वे अपने ईमेल अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं। उन्हें ईमेल भेजने और प्राप्त करने के साथ-साथ इनबॉक्स लोड करने में भी परेशानी हो रही है। आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, दुनियाभर में शिकायतों की संख्या बढ़कर करीब 1 लाख 30 हजार तक पहुंच गई थी। हालांकि, अब शिकायतों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद Microsoft ने चेतावनी दी है कि प्रभावित सर्वर को दोबारा चालू करने की कोशिशों के चलते यह समस्या आगे भी जारी रह सकती है।

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई क्षेत्रों में सर्वर पर अचानक बढ़े लोड के कारण कनेक्टिविटी की समस्या पैदा हुई। बाद में Microsoft ने बताया कि प्रभावित सर्वर पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। बताया गया कि इस प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने के कारण कुछ सर्वर ने यूजर्स की रिक्वेस्ट का जवाब देना बंद कर दिया।

कंपनी ने कहा कि समस्या को ठीक करने के लिए उठाए गए शुरुआती कदम काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब वह सर्वर की क्षमता बढ़ाने के दूसरे तरीके तलाश रही है। Microsoft ने आउटेज शुरू होने के समय के आसपास किए गए कुछ हालिया कॉन्फिगरेशन बदलावों को भी वापस लेना शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस गड़बड़ी के पीछे किसी साइबर हमले का कोई संकेत नहीं मिला है।

इस आउटेज का असर ऑस्ट्रेलिया में सरकारी विभागों, स्कूलों, कारोबारों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। कुछ सरकारी एजेंसियों ने बताया कि उनके प्रशासनिक ईमेल और आंतरिक कम्युनिकेशन सिस्टम में परेशानी आ रही है। इसके अलावा, अदालतों और शिक्षण संस्थानों का काम भी प्रभावित हुआ है।

Microsoft की इस समस्या का असर कुछ दूसरी कंपनियों की सेवाओं पर भी पड़ा है। OpenAI ने अपने Microsoft कनेक्टर्स में परेशानी की जानकारी दी है। वहीं Anthropic ने भी बताया कि उसके Microsoft 365 कनेक्टर पर एक बाहरी सेवा प्रदाता की समस्या का असर पड़ा है। फिलहाल Microsoft स्थिति का आकलन कर रही है। कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसकी सभी सेवाएं पूरी तरह कब तक बहाल हो पाएंगी।