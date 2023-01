Microsoft outage: दुनियाभर में ठप हो गईं माइक्रोसॉफ्ट की Outlook, Teams जैसी ढेरों सर्विस

Microsoft Services Down: माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज डाउन होने की शिकायतें दुनियाभर के यूजर्स ने की। Microsoft Services जैसे Teams, Outlook, Microsoft 365, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Graph और Azure जैसी सर्विसेज ने काम करना बंद कर दिया। वेबसाइट ट्रैकर Downdetector के मुताबिक, यूजर्स को इन सभी सर्विस को इस्तेमाल करने में दिक्कत […]

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज डाउन होने की शिकायतें दुनियाभर के यूजर्स ने की।

