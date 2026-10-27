भारत में माइक्रोसॉफ्ट के लगभग 23,000 कर्मचारियों में से कुछ को ‘वॉलंटरी एग्जिट पैकेज’ का विकल्प मिल सकता है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने एक वैश्विक कार्यक्रम को भारत तक बढ़ा दिया है, जिसके दायरे में कुल 60,000 कर्मचारी आते हैं।

भारत में कोपायलट, एआई अनुभव, विंडोज और डिवाइसेस, एक्सबॉक्स, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स (एचआर) जैसे विभागों में काम करने वाले कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

सोमवार को ‘वॉलंटरी एग्जिट ऑफर’ की घोषणा करते हुए, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह योजना भारत, अमेरिका, यूके और कनाडा में काम करने वाले उन पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जो लेवल 70 या उससे नीचे के स्तर पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के आंतरिक पदानुक्रम में ‘लेवल 70’ के दायरे में वाइस-प्रेसिडेंट (VP) स्तर के अधिकारी भी आ सकते हैं।

कंपनी ने यह नहीं बताया है कि भारत में कितने कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे, लेकिन यहां कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट और कॉर्पोरेट कार्यों में बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार देती है।

माइक्रोसॉफ्ट की एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट और चीफ पीपल ऑफिसर, एमी कोलमैन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “यह एक सीमित समय का स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जो पात्र कर्मचारियों को वित्तीय सहायता और करियर प्लानिंग संसाधनों के साथ माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का मौका देता है। कुछ विभाग यह ‘वॉलंटरी एग्जिट ऑफर’ दे रहे हैं, जबकि कुछ नहीं। इसमें शामिल होने का निर्णय हर विभाग की प्राथमिकताओं, ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं और कर्मचारियों की जरूरतों के आधार पर लिया गया है।”

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एआई के कारण रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कंपनियां ऐसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं जो पहले इंसानों द्वारा किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट कर देते हैं। हाल के महीनों में कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या कम करने, नई भर्तियों की गति धीमी करने और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने की घोषणा की है।

इनमें से कुछ कंपनियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एआई के इस्तेमाल से उनकी उत्पादकता बढ़ी है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी नए कौशल और विशेष भूमिकाओं की मांग पैदा कर रही है, लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल ने पारंपरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट और अन्य ‘व्हाइट-कॉलर’ (ऑफिस आधारित) नौकरियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस नए ‘वॉलंटरी एग्जिट’ कार्यक्रम को सीधे तौर पर एआई द्वारा इंसानों की जगह लेने से नहीं जोड़ा है।

माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय कर्मचारियों पर असर

माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया भर में लगभग 60,000 कर्मचारियों को ‘वॉलंटरी एग्जिट पैकेज’ देने का फैसला भारत में भी उसके कर्मचारियों के एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी में भारत में लगभग 23,000 लोग काम करते हैं।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि सभी पदों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जिन कर्मचारियों को कंपनी की ओर से ‘वॉलंटरी एग्जिट स्कीम’ में शामिल होने की पात्रता के बारे में ईमेल मिलेगा, उन्हें 1 दिसंबर तक अपना फैसला लेना होगा।

इस प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल लेवल 70 और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह केवल उन बिजनेस डिवीजनों पर लागू होगा जो इस योजना का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि कोपायलट, एआई एक्सपीरियंस, विंडोज एंड डिवाइसेस, एक्सबॉक्स, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स जैसे डिवीजनों के कर्मचारी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। यानी भारत में माइक्रोसॉफ्ट के सभी कर्मचारियों को यह ऑफर नहीं मिलेगा; पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस बिजनेस डिवीजन से जुड़े हैं।

भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कामकाज का एक बड़ा हिस्सा ‘इंडिया डेवलपमेंट सेंटर’ है। यह रेडमंड, वाशिंगटन (अमेरिका) स्थित कंपनी के मुख्यालय के बाहर, उसकी सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट सुविधाओं में से एक है।

हैदराबाद, बेंगलुरु और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में स्थित यह सेंटर माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक व्यवसायों के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करता है, जिसमें विंडोज, एज्योर (Azure), माइक्रोसॉफ्ट 365 और एआई उत्पाद शामिल हैं।

भारत में मौजूद इसकी टीमें कोपायलट स्टूडियो, एज्योर एआई सर्च, एआई एजेंट, स्पीच और ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, तथा मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म के विकास में भी योगदान देती हैं।

भारतीय कर्मचारियों के लिए यह ‘वॉलंटरी एग्जिट पैकेज’ काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट की सामान्य ‘सेवरेंस’ व्यवस्था जैसा ही है। इसमें सेवा के हर पूरे वर्ष के लिए एक महीने का मूल वेतन, हेल्थ इंश्योरेंस और करियर ट्रांजिशन में मदद शामिल है। भारत में पात्र कर्मचारियों के पास यह तय करने के लिए 1 दिसंबर तक का समय होगा कि वे इस ऑफर को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं।

उम्मीद है कि जो लोग इस विकल्प को चुनेंगे, वे दिसंबर के अंत तक कंपनी छोड़ देंगे। हालांकि, कंपनी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि भारत में कितने कर्मचारियों के इस योजना को अपनाने की उम्मीद है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब माइक्रोसॉफ्ट अपने कार्यबल को पुनर्गठित कर रही है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना निवेश काफी बढ़ा रही है। कंपनी का कहना है कि भारत को लेकर उसकी योजनाएं पहले जैसी ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है।

माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “माइक्रोसॉफ्ट भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में लगातार निवेश कर रहा है। कंपनी भारत के एआई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2025 से 2029 के बीच क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग और ऑपरेशंस में 20.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। साथ ही, हम 2030 तक पूरे भारत में 2 करोड़ (20 मिलियन) लोगों को एआई स्किल्स से लैस करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।”

इस कार्यक्रम का असर अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर भी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अस्थायी वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर यह योजना कैसे लागू होगी, लेकिन जो कर्मचारी बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे कंपनी छोड़ते हैं, उन्हें आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी नागरिकों के विपरीत, H-1B वीजा धारकों को आमतौर पर नौकरी छूटने के बाद एक निश्चित समय-सीमा (आमतौर पर 60 दिनों तक) के भीतर कोई दूसरा प्रायोजक नियोक्ता (स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर) खोजना होता है, अपना आव्रजन स्टेटस बदलना होता है, या फिर देश छोड़ना पड़ता है। ये चिंताएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब अमेरिका में आव्रजन नियम सख्त हो रहे हैं और रोजगार-आधारित वीजा तथा स्थायी निवास (परमानेंट रेजीडेंसी) कार्यक्रमों की कड़ी जांच की जा रही है।

एआई के कारण नौकरियों पर असर

माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम वैश्विक तकनीकी उद्योग में चल रहे बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है। कई कंपनियां या तो अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं या नई भर्तियां धीमी कर रही हैं, क्योंकि एआई टूल्स अब उन कामों को संभाल रहे हैं जो पहले कर्मचारी किया करते थे। कुछ कंपनियों ने नौकरियों में कटौती का सीधा संबंध एआई से मिलने वाली उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) में वृद्धि से जोड़ा है, जबकि अन्य कंपनियों का कहना है कि उन्हें अपने संसाधनों को एआई निवेश की ओर मोड़ने और अपने कामकाज को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है।

इसका एक प्रमुख उदाहरण फरवरी 2026 में देखने को मिला, जब ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डॉर्सी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ‘ब्लॉक’ ने 4,000 से अधिक नौकरियों में कटौती करने की घोषणा की, जो उनके कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग आधा है। डॉर्सी ने इस फैसले के लिए सीधे तौर पर एआई टूल्स में हुए सुधारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब छोटी टीमें पहले से कहीं ज्यादा काम कर सकती हैं।

सितंबर 2025 में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी ‘सेल्सफोर्स’ ने बताया कि उसने अपने कस्टमर सपोर्ट विभाग में कर्मचारियों की संख्या लगभग 9,000 से घटाकर 5,000 कर दी है, क्योंकि अब ग्राहकों के सवालों का जवाब देने का काम एआई एजेंट कर रहे हैं। कंपनी के CEO मार्क बेनिऑफ ने कहा कि इन कार्यों के लिए अब कम लोगों की जरूरत है।

भारत में, होम इंटीरियर प्लेटफॉर्म ‘लिवस्पेस’ ने फरवरी 2026 में अपने लगभग 1,000 कर्मचारियों (कुल कार्यबल का लगभग 12%) को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि कंपनी अब एआई-आधारित संचालन मॉडल की ओर बढ़ रही है। बेंगलुरु स्थित इस कंपनी के पुनर्गठन से डिजाइन, सेल्स, ऑपरेशंस और मार्केटिंग विभागों के कर्मचारी प्रभावित हुए।

लिवस्पेस ने बताया कि वह इन विभागों में एआई एजेंटों और ऑटोमेशन को शामिल कर रही है, जिससे कुछ ऐसे कामों की जरूरत कम हो गई है जिन्हें पहले इंसानों द्वारा किया जाता था। इससे पहले, 2023 में भारतीय ई-कॉमर्स स्टार्टअप ‘दुकान’ विवादों में आ गया था, जब इसके फाउंडर ने घोषणा की कि कंपनी ने अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम के 90% कर्मचारियों की जगह एक एआई चैटबॉट को रख लिया है।

भारत के बड़े आईटी सर्विस उद्योग पर भी अपने पारंपरिक, ज्यादा मानव-शक्ति वाले बिजनेस मॉडल को बदलने का दबाव है। जुलाई 2025 में, भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 12,000 की कटौती करने की योजना की घोषणा की।

इसमें मुख्य रूप से मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। कंपनी ने इसके पीछे स्किल्स की कमी और बिजनेस की बदलती जरूरतों का हवाला दिया, लेकिन यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस में ‘जेनरेटिव एआई’ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, टीसीएस ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि एआई के कारण कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है।

ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कंपनियों ने एआई पर अपनी निर्भरता को कम किया है या उसमें बदलाव किया है। स्वीडन की फिनटेक कंपनी ‘क्लार्ना’ ने पहले कहा था कि उसका एआई असिस्टेंट 700 कस्टमर सर्विस एजेंटों के बराबर काम संभाल सकता है। लेकिन बाद में कंपनी ने माना कि ग्राहकों को, खासकर जटिल समस्याओं के लिए, इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। इसके चलते कंपनी ने फिर से इंसानी सपोर्ट स्टाफ को काम पर रखना शुरू कर दिया।

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नेटफ्लिक्स में बड़े पैमाने पर छंटनी होने जा रही है। कंपनी अपने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। कुल कर्मचारियों के मुकाबले यह संख्या करीब 6% है। साल 2022 के बाद यह पहली बार है, जब कंपनी इतने बड़े स्तर पर छंटनी कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…