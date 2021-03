Micromax भारत में नया स्मार्टफोन लाने जा रही है, जिसको लेकर कंपनी ने खुद जानकारी साझा की है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल साइट MicromaxInfo.com पर एक पोस्टर बैनर लगाया और उस पर अपकमिंग स्मार्टफोन की जानकारी साझा की है। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन को ‘इंडिया का नया ब्लॉकबस्टर’ बताया है और इसकी लॉन्चिंग 19 मार्च को होगी।

द मोबाइल इंडियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि माइक्रोमैक्स का अपकमिंग स्मार्टफोन MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर एक मिड रेंज गेमिंग फोन के लिए तैयार किया गया है, ताकि गेमर को कम कीमत में बेहतर अनुभव मिल सके।Micromax का यह अपकमिंग स्मार्टफोन कंपनी की In series का तीसरा फोन होगा। इससे पहले कंपनी Micromax In Note 1 और In 1b को लॉन्च कर चुकी है और दोनों ही स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के मोबाइल फोन हैं।

Micromax क्या 5जी के साथ लाएगी ये फोन

दरअसल, बीते महीने माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने यूजर्स के साथ एक वीडियो सेशन में बताया था कि माइक्रोमैक्स के पहले 5जी स्मार्टफोन पर तेजी से काम चल रहा है, जिसे जल्द बाजार में लाया जाएगा। हालांकि 19 मार्च को लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन 5जी होगा या नहीं, उसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

Micromax In 1b की 10,000 रुपये से कम है कीमत

माइक्रोमैक्स इन 1बी स्मार्टफोन भारत में बीते साल लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत 6,999 रुपये (2GB+ 32GB) और 7,999 रुपये (4GB + 64GB) रखी गई थी। इन 1बी फोन में 6.52 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले और MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है।

Micromax In 1b का कैमरा सेटअप

माइक्रोमैक्स इन 1बी के कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है, 10W फास्ट चार्जर से लैस है।