Micromax In Note 1 vs Redmi Note 9: कौन है ज्यादा दमदार, जानिए (फोटो – द इंडियन एक्सप्रेस)

Micromax In Note 1 vs Redmi Note 9: देसी हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने भारतीय बाजार में एक बार फिर वापसी करते हुए अपनी नई Micromax In Series को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज़ के लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की मार्केट में भिड़ंत Xiaomi के रेडमी नोट 9 से होगी।

नई माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ के अंतर्गत नोट 1 के अलावा Micromax IN 1b स्मार्टफोन को भी उतारा गया है। आइए जानते हैं की कीमत और फीचर्स के मामले में Micromax Mobile और Redmi Mobile एक-दूसरे को कैसे टक्कर देते हैं।

Micromax In Note 1 vs Redmi Note 9: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

इस लेटेस्ट माइक्रोमैक्स मोबाइल में 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, बता दें की फोन होल-पंच डिज़ाइन के साथ आता है। ये फोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। दूसरी तरफ, डुअल-सिम (नैनो) वाले रेडमी नोट 9 में 6.53 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सल) आईपीएस डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है।

माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बनाम रेडमी नोट 9: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रेडमी स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो जी85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 3 जीबी और 4 जीबी रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों के लिए दो स्टोरेज वेरिएंट हैं, 64 जीबी, 128 जीबी।

Micromax In Note 1 vs Redmi Note 9: कैमरा

माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल के दो अन्य कैमरा सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

दूसरी तरफ, रेडमी मोबाइल फोन के बैक पैनल में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 48MP Samsung GM1 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है।

साथ में अल्ट्रा-वाइड एंगल के साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2MP का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बनाम रेडमी नोट 9: बैटरी क्षमता

5,000 mAh की बैटरी माइक्रोमैक्स मोबाइल में जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बता दें की हैंडसेट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है।

Redmi ब्रांड के इस फोन में ग्राहकों को 5,020 mAh की बैटरी मिलती है और यह 18 वॉट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रिटेल बॉक्स में 22.5 वॉट फास्ट चार्जर दिया गया है।

माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बनाम रेडमी नोट 9: कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के लिए Micromax ब्रांड के इस मोबाइल फोन में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

ये भी पढ़ें- Airtel Offer: 3 महीने के लिए एयरटेल यूज़र्स को फ्री मिल रहा YouTube Premium, ऐसे उठाएं फायदा

दूसरी तरफ, कनेक्टिविटी के लिए रेडमी नोट 9 में ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, वाई-फाई, इंफ्रेड (आईआर) ब्लॉस्टर, जीपीएस, ए-जीपीएस सपोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

Micromax In Note 1 Price vs Redmi Note 9 Price

भारतीय बाजार में माइक्रोमैक्स एन नोट 1 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये तय की गई है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है।

ये भी पढ़ें- Tips and Tricks: WhatsApp पर कौन सी चैट कर रही है आपके फोन की स्टोरेज ‘फुल’, ऐसे करें पता

इस Redmi Phone के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 11,499 रुपये है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 12,999 रुपये है। रेडमी नोट 9 का एक और मॉडल भी है जो 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 14,499 रुपये है।

अंतर की बात करें तो 6 जीबी वेरिएंट को छोड़कर Micromax और रेडमी मोबाइल के दोनों ही मॉडल्स में आपको केवल 500 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो