Micromax In Note 2 हुआ लॉन्च, 48MP कैमरा के साथ मिलेगी 5000mAh की बैटरी, जानिए बाकी फीचर्स

Micromax In Note 2 price : मेकइन इंडिया के तहत माइक्रोमैक्स ने नया Micromax IN Note 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि, ये स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का अपग्रेड वर्जन है। वहीं Micromax IN Note 2 की डिजाइन को देखकर पता चलता है कि ये लेटेस्ट स्मार्टफोन Samsung Galaxy S21 Series से इंस्पायर्ड है। Micromax IN Note 2 की खासियत की बात करें तो इस स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। आइए जानते है Micromax IN Note 2 के फीचर्स, प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में…

Micromax IN Note 2 के फीचर्स – माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन में बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, साथ में 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर स्थित है।

Micromax IN Note 2 के स्पेसिफिकेशन – इस स्मार्टफोन में 6.43 इंच फुल-एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। स्मार्टफोन 550 निट्स पीक ब्राइटनेस, 466 pix और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है।

Micromax IN Note 2 के आपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो G95 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। वहीं ग्राफिक्स के लिए इसमें G76 जीपीयू दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 4GB LPDDR4X रैम और 64GB UFS 2.1 स्टोरेज दी है।

Micromax IN Note 2 की कीमत – 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,490 रुपये तय की गई है। लेकिन फोन इंटरोडक्टरी कीमत के साथ 12,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं इस स्मार्टफोन को Flipkart के जरिए 30 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Micromax IN Note 2 की कनेक्टिविटी – माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन में 4G डुअल-सिम, ब्लूटूथ, साइड-माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, जीपीएस, VoLTE और डुअल-बैंड वाई-फाई सपोर्ट मिलेगा। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ 30w का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।