Micromax In Note 1: आज है पहली Flipkart Sale, जानें ऑफर्स

Micromax IN Note 1 Sale, Smartphones under 15000: देसी हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने लंबे समय बाद भारतीय बाजार में वापसी करने के साथ नवंबर के शुरुआत में अपनी नई micromax in series को उतारा था और आज इस सीरीज़ के लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की पहली Flipkart Sale है।

इस लेटेस्ट micromax mobile की कुछ अहम खासियतों की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी और 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। आइए आपको Micromax IN Note 1 की भारत में कीमत, फोन के साथ लिस्ट किए गए Flipkart Offers और फोन की अन्य खासियतों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Micromax In Note 1 Specifications

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले: ये लेटेस्ट माइक्रोमैक्स मोबाइल एंड्रॉयड 10 पर काम करता है और इसमें 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, बता दें की फोन होल-पंच डिज़ाइन के साथ आता है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

कैमरा डिटेल्स: माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल के दो अन्य कैमरा सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

बैटरी क्षमता: 5,000 mAh की बैटरी माइक्रोमैक्स मोबाइल में जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बता दें की हैंडसेट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी करता है।

कनेक्टिविटी: Micromax ब्रांड के इस मोबाइल फोन में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

Micromax In Note 1 Price in India

भारतीय बाजार में माइक्रोमैक्स एन नोट 1 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये तो वहीं, 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये रखी गई है।

Flipkart Offers

फेडरल बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत (1500 रुपये तक) की छूट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत की छूट है। इसके अलावा ग्राहकों की सहूलियत के लिए 1,223 रुपये प्रतिमाह की शुरुआती बिना ब्याज वाली ईएमआई की भी सुविधा मिलेगी।

