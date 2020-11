Micromax In 1b vs Realme C11: दोनों में है कितना फर्क, जानें सबकुछ

Micromax In 1b vs Realme C11: लंबे समय बाद देसी मोबाइल निर्माता कंपनी Micromax ने भारत में अपनी नई इन सीरीज़ के लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन 1बी को लॉन्च किया है। मार्केट में इस फोन की सीधी भिड़ंत Realme ब्रांड के बजट स्मार्टफोन रियलमी सी11 स्मार्टफोन से होगी।

अहम खासियतों की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन 1बी और रियलमी सी11 दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 एमएएच की दमदार बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं की ये दोनों मोबाइल्स एक-दूसरे से फीचर्स के मामले में कितने अलग और दमदार हैं।

Micromax In 1b vs Realme C11: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

ये माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन एंड्रॉयड 10 पर चलता है और इस Budget Smartphone में ग्राहकों को 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन के फ्रंट पैनल पर वाटरड्रॉप-नॉच डिज़ाइन देखने को मिलता है।

दूसरी तरफ, डुअल-सिम (नैनो) वाले रियलमी सी11 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

माइक्रोमैक्स इन 1बी बनाम रियलमी सी11: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Micromax Mobile फोन में मीडियाटेक हीलियो जी35 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस Realme Mobile फोन में मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम और 32 जीबी है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Micromax In 1b vs Realme C11: कैमरा

कैमरा सेटअप की बात करें तो माइक्रोमैक्स फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर एफ/1.8 और सेकेंडरी कैमरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

दूसरी तरफ, Realme Phone के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 13MP प्राइमरी कैमरा, अपर्चर एफ/2.2 है। साथ में 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है।

माइक्रोमैक्स इन 1बी बनाम रियलमी सी11: बैटरी क्षमता

माइक्रोमैक्स ब्रांड के इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 10 वॉट स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं, दूसरी तरफ, रियलमी सी11 में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है।

माइक्रोमैक्स इन 1बी बनाम रियलमी सी11: कनेक्टिविटी

माइक्रोमैक्स इन 1बी में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5, वाई-फाई, जीपीएस, ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। वहीं, दूसरी तरफ रियलमी सी11 में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी वीओएलटीई, जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है।

ये भी पढ़ें- Whatsapp Disappearing Messages: आ गया व्हाट्सऐप का शानदार फीचर, ऐसे कर सकेंगे ऐनेबल

Micromax In 1b Price in India vs Realme C11 Price in India

इस माइक्रोमैक्स इन 1बी फोन के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 6,999 रुपये तय किया गया है। वहीं, इस स्मार्टफोन का 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट 7,999 रुपये में बेचा जाएगा।

ये भी पढ़ें- Micromax In Note 1 vs Redmi Note 9: कीमत में है 500 रुपये का फर्क, जानें फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा ‘पावरफुल’

दूसरी तरफ, रियलमी सी11 के 2 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। रियलमी सी11 के दो कलर वेरिएंट हैं, रिच ग्रीन और रिच ग्रे।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो