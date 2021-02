Micromax 5G phone : भारत में इस साल कई 5G बजट स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें से एक माइक्रोमैक्स (Micromax) का भी होगा। भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स जल्द ही अपना अफोर्डेबल 5G फोन लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही एक ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स भी लॉन्च हो सकते हैं। यह जानकारी कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने दी है।

माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने यूजर्स के साथ एक वीडियो सेशन के दौरान कहा है कि वह जल्द ही किफायती 5G मोबाइल फोन को लॉन्च करेंगे। करीब 10 मिनट के इस सेशन में शर्मा ने बताया है कि उनके बेंगलुरू R&D सेंटर में इंजीनियर 5G फोन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी लॉन्चिंग के लिए किसी टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया है।

यह अफोर्डेबल स्मार्टफोन एक एंट्री लेवल 5G मीडिया टेक चिपसेट या फिर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट के साथ लॉन्च हो सकता है। बताते चलें कि इस स्मार्टफोन की भिड़ंत कई दमदार फोन से होगी, जिसमें रेडमी, सैमसंग और रियलमी एक्स7 जैसे स्मार्टफोन होंगे।

कंपनी ने बीते साल भारतीय मोबाइल बाजार में दोबारा वापसी की थी। साथ ही Micromax In Note 1 और Micromax In 1b स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। शर्मा ने बताया है कि In Note 1 को एंड्रॉयड 11 का अपडेट जल्द ही प्राप्त होगा। अभी हाल ही में Micromax In Note 1 को एक अपडेट दिया गया गया था, जिसके तहत कैमरे में रॉ मोड को शामिल किया था और पोट्रेड मोड को इंप्रूव किया गया था।

Micromax In 1b को इस महीने के अंत तक नया अपडेट दिया जाएगा, जिसमें स्पीकर इंप्रूवमेंट और स्लो मोशन वीडियो को बेदर किया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाया गया है।