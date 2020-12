Micromax In 1b Sale Date: जानें कब है पहली Flipkart Sale

Micromax In 1b Sale Date, Smartphones under 10000: इंडियन हैंडसेट निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स ने भारतीय बाजार में पिछले महीने अपनी Micromax In Series के अंतर्गत माइक्रोमैक्स इन 1बी स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। पहली सेल लॉजिस्टिक कारणों के कारण स्थगित कर दी गई थी लेकिन अब इस Micromax Mobile फोन की पहली सेल तारीख कंफर्म कर दी गई है।

माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन की कुछ अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 5000 एमएएच की दमदार बैटरी मिलती है। Micromax In 1b की पहली Flipkart Sale कब होगी, आइए आपको इस विषय में जानकारी देते हैं।

Micromax In 1b Specifications

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले: ये मोबाइल भी स्टॉक एंड्रॉयड पर ही चलता है और इस Budget Smartphone में ग्राहकों को 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: इस बजट फोन में मीडियाटेक हीलियो जी35 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक स्टोरेज है।

कैमरा डिटेल्स: फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर एफ/1.8 और सेकेंडरी कैमरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

कनेक्टिविटी: फोन में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस, ए-जीपीएस और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट शामिल है।

बैटरी क्षमता: Micromax In 1b में 5000 एमएएच की बैटरी जान फूंकने के लिए दी गई है और यह 10 वॉट स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Micromax In 1b Price in India

माइक्रोमैक्स ने ट्वीट कर माइक्रोमैक्स इन 1बी की पहली सेल तारीख की पुष्टि कर दी है। इस Micromax Phone के 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, इस स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 7,999 रुपये है।

फोन की पहली सेल अब 10 दिसंबर दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart और माइक्रोमैक्स की वेबसाइट पर शुरू होगी। फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, ग्रीन, ब्लू और पर्पल।

