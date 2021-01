Mi 10i vs Moto G 5G: फीचर्स के मामले में है कौन सा फोन ज्यादा दमदार? जानें

Mi 10i vs Moto G 5G: कौन सा फोन है ज्यादा दमदार, जानें डिटेल्स

Mi 10i vs Moto G 5G: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi ने ग्राहकों के लिए हाल ही में अपना नया 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर वाला मी 10आई स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतारा है। यह लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद Motorola ब्रांड के मोटो जी 5जी को टक्कर देगा, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स की शुरुआती कीमत 20,999 रुपये है। आइए जानते हैं फीचर्स के मामले में कौन सा फोन है ज्यादा दमदार और दोनों ही स्मार्टफोन्स की कीमतों में एक-दूसरे से है कितना फर्क।

Mi 10i vs Moto G 5G Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

मी 10आई में 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले (1,080×2,400 पिक्सल) है। यह 120 हर्ट्ज़ तक अडैप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट, पिक ब्राइटनेस 450 निट्स और 1500:01 कॉन्ट्रास्ट रेशियो से लैस है। फोन मीयूआई 12 पर काम करता है।

फ्रंट व बैक पैनल पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है। फोन में रीडिंग मोड 3.0, सनलाइट डिस्प्ले 3.0 और TUV Rheinland सर्टिफिकेशन जैसे स्मार्ट आई प्रोटेक्शन फीचर्स दिए गए हैं।दूसरी तरफ, डुअल-सिम (नैनो) वाले मोटो जी 5जी स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुल-एचडी+ (1080×2520 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर चलता है।

मी 10आई बनाम मोटो जी 5जी: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मी 10आई में 8nm बेस्ड क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750जी प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 619 जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है। फोन में 8 जीबी तक रैम और 128जीबी तक स्टोरेज है।

दूसरी तरफ, इस Motorola Smartphone में स्नैपड्रैगन 750जी प्रोसेसर के साथ 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाना संभव है।

Mi 10i vs Moto G: कैमरा

मी 10आई के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं, 108 मेगापिक्सल Samsung HM2 कैमरा सेंसर है और यह 9 इन 1 पिक्सल बिनिंग, 1/1.52 सेंसर साइज, 2.1um सुपर पिक्सल और अपर्चर एफ/1.75 से लैस है।

साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर भी दिया गया है।

रियर कैमरा की बात करें तो फोन में 6 लॉन्ग एक्सपोजर मोड्स, गूगल लेंस, एचडीआर, प्रो मोड, नाइट मोड 2.0, पनोरमा, रॉ मोड और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.45 है और यह 1.0 माइक्रोन पिक्सल साइज़ से लैस है। फ्रंट कैमरा में ग्राहकों को एआई ब्यूटीफाई, नाइट मोड 1.0, फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग और एआई पोर्टेट मोड जैसे फीचर मिलेंगे।

दूसरी तरफ, मोटो जी फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.7 है। साथ में 8 मेगापिक्सल वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.2।

मी 10आई बनाम मोटो जी 5जी: बैटरी

4,820 mAh की बैटरी मी 10आई में जान फूंकने के लिए दी है और यह 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन 30 मिनट में 68 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है। फोन को 0 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 58 मिनट का समय लगता है। दूसरी तरफ, 5,000 mAh की बैटरी मोटोरोला फोन में जान फूंकने का काम करती है और यह 20 वॉट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Mi 10i vs Moto G: कनेक्टिविटी

मी 10आई फोन में 5G, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसे फीचर्स मिलते हैं। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP53 स्पैलश प्रूफ रेटिंग, आईआर ब्लास्टर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, और डुअल (एल1 और एल5) बैंड सैटेलाइट नेविगेशन के साथ आता है।

दूसरी तरफ, मोटोरोला फोन में 5जी, एनएफसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाई-फाई 802.11एसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस आदि फीचर्स शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Mi 10i Price in India vs Moto G 5G Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, पैसिफिक सनराइज़, मिडनाइट ब्लैक, और अटलांटिक ब्लू। मी 10आई के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है।

वहीं, इस फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 21,999 रुपये और 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये तय की गई है। उपलब्धता की बात करें तो Mi 10i की बिक्री Mi.com के अलावा Amazon, मी स्टूडियो स्टोर्स और मी होम पर होती है।

ये भी पढ़ें- Mi 10i खरीदने का है प्लान तो ऐसे बचा सकते हैं 2 हजार रुपये, जानें क्या है ऑफर

दूसरी तरफ, मोटोरोला फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, वॉल्कैनिक ग्रे और फ्रॉस्टेड सिल्वर। मोटो जी 5जी के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की भारत में कीमत 20,999 रुपये है। ग्राहक इस Motorola Mobile फोन को Flipkart से खरीद सकेंगे।

