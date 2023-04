Meta Layoffs: मेटा का मेगा प्लान, Facebook, WhatsApp, Instagram से होगी हजारों कर्मचारियों की छंटनी

Meta Layoffs 2023: Meta Platforms Inc. पिछले कुछ समय से लगातार अपनी कंपनियों में छंटनी कर रही है। अब बुधवार ( 19 अप्रैल 2023) को कंपनी ने एक बार फिर अपने अल-अलग बिजनेस में छंटनियो का ऐलान कर दिया। मेटा अपनी टीम को रीस्ट्रक्चर कर रही है और फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग का लक्ष्य ज्यादा कार्य क्षमता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने सभी मैनेजर को लेऑफ से जुड़े ऐलान के लिए तैयार रहने को कहा है। Bloomberg News की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक (Facebook), व्हाट्सऐप (WhatsApp), इंस्टाग्राम (Instagram) और Reality Labs पर नए फेज के लेऑफ का असर पड़ेगा। कंपनी ने नौकरियों में कटौती का यह फैसला अपने खर्चे कम करने के लिए लिया है। शुरुआती में करीब 10,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मार्च में ज़ुकरबर्ग ने इस लेऑफ से जुड़ी जानकारी दी थी। इसके बाद एक बार फिर मई में लोगों की छंटनी की जाएगी। बता दें कि मेटा इससे पहले नवंबर में अपनी कुल वर्कफोर्स में से करीब 13 प्रतिशत ( करीब 11,000) की कटौती कर चुकी है। इसके बाद पहली तिमाही तक कंपनी ने नई भर्तियों को भी फ्रीज (रोक लगाना) कर दिया था। ज़ुकरबर्ग के बयान से पता चला था कि कंपनी का इरादा खर्चे कम करते हुए अपने बिजनस और एडमिन स्टाफ में टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियों के रेशियो को बैलेंस करना है। मेटा में मैनेजर को मिले मेमो से संकेत मिलते हैं कि टीमों को दोबारा से रीऑर्गनाइज़ किया जाएगा। और नए मैनेजर के तहत बचे हुए कर्मचारियों को दोबारा से काम सौंपा जाएगा। मेटा, अपने सभी नॉर्थ अमेरिकी कर्मचारियों को बुधवार से वर्क फ्रॉम होम के लिए कह सकती है। https://www.jansatta.com/blank.html

