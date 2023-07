Zuckerberg-Musk fight is on: Meta के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने आखिरकार Instagram का नया प्लेटफॉर्म Threads लॉन्च कर दिया है। मेटा के इस नए प्लेटफॉर्म को ट्विटर का क्लोन कहा जा रहा है। इसके साथ ही टेक इंडस्ट्री के दो अरबपतियों- Twitter के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) और मार्क जुकरबर्ग के बीच नई जंग की शुरुआत हो गई है।

जुकरबर्ग ने नए प्लेटफॉर्म पर एक फायर इमोजी के साथ पोस्ट किया, ‘Let’s do this. Welcome to Threads’

विशेषज्ञों का कहना है निवेशक इस बात से बहुत खुश हैं कि Threads का नाता इंस्टाग्राम से है जिससे इसे एक बिल्ट-इन यूजर बेस मिलेगा और एडवरटाइजिंग के लिए यह एक औजार की तरह काम करेगा। ऐसा होने से ट्विटर के एडवरटाइजमेंट शिफ्ट हो सकते हैं। ट्विटर के नए सीईओ मस्क माइक्रोब्लॉगिंग साइट के बिजनस को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में हैं।

स्टैंडअलोन ऐप Threads लॉन्च

Threads को एक स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर लॉन्च किया गया है। और यूजर्स अपने इंस्टाग्राम यूजरनेम और पासवर्ड के साथ थ्रेड्स में लॉगइन कर सकते हैं। यानी इंस्टाग्रीम के 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स के लिए Threads में लॉगइन और यूज करना बेहद आसान है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फर्म AJ Bell में फाइनेंशियल एनालिसिस हेड डेनी ह्यूसन का कहना है, ‘इन्वेस्टर्स मदद नहीं कर सकते लेकन उनमें इस बात को लेकर खुशी है कि मेटा के पास अब एक ‘Twitter-Killer’ प्लेटफॉर्म है।’

लॉन्च से पहले बुधवार (5 जुलाई 2023) को मेटा के स्टॉक में करीब 3 फीसदी का इजाफा देखा गया।

Threads के लॉन्च से पहले कई महीनों तक जुकरबर्ग और मस्क के बीच बिजनस को लेकर नोकझोंक चली और यहां तक कि लास-वेगास में रियल-लाइफ मिक्स्ड माशल आर्ट केज मेज में दोनों के बीच जंग की धमकी भी दी गई।

मेटा के लिए थ्रेड्स लॉन्च करने का यह मौका एकदम सही माना जा रहा है। क्योंकि मस्क पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ट्विटर यूजर्स के बीच खासा रोष है।

आपको याद दिला दें कि एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर की एक डील में खरीदा था। लेकिन पिछले कुछ समय में कॉन्टेन्ट मॉडरेशन विवाद और भारी लेऑफ के बीच इसने एडवरटाइजर्स का भरोसा खोया है।

इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी Influential के सीईओ रेयान डेटर्ट का कहना है कि Threads को स्थापित करने के लिए मेटा नए ऐप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आकर्षित और प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे एक दिन में कम से कम दो पोस्ट कर सकें।

पहले भी लॉन्च हो चुके हैं ट्विटर को टक्कर देने वाले ऐप

इससे पहले ट्विटर के कोफाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने भी एक नई सर्विस Bluesky लॉन्च की थी। फरवरी में इनवाइट-ओनली बीटा ऐप जारी किया गया था और ट्विटर पर इसके बारे में खूब चर्चा हुई। ब्लूस्काई की वेबसाइट के मुताबिक, अभी करीब 50000 यूजर्स इस ऐप पर हैं। डॉर्सी ने इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म Nostr भी लॉन्च किया है।

लेकिन इतिहास अभी मेटा के खिलाफ काम कर रहा है। इससे पहले भी मेटा ने कुछ स्टैंडअलोन ऐप लॉन्च किए जिन्हें कामयाबी नहीं मिली। इनमें Lasso ऐप शामिल है जिसे शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। इसके बाद कंपनी ने इंस्टाग्राम में ही शॉर्ट वीडियो टूल दिया था।