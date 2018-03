मार्क जकरबर्ग ने माना- चोरी हुआ फेसबुक डेटा, आप बचने के लिए करें ये उपाय

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक विवादों में घिर रही है। फेसबुक से लोगों का डेटा चोरी हो गया है। इस पर कंपनी ने सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जुकरबर्ग ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में अपनी गलती को कबूला है। दरअसल, फेसबुक को आलोचना का सामना इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ब्रिटिश कन्सल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका (Cambridge Analytica) पर आरोप लगा है कि उसने पांच करोड़ फेसबुक यूजरों का डेटा बिना अनुमति के जमा किया और उस डेटा का इस्तेमाल राजनेताओं की मदद करने के लिए किया, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेन तथा ब्रेक्जिट आंदोलन शामिल हैं।

ऐसे सुरक्षित कर सकते हैं अपना फेसबुक डेटा

– सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में वेबसाइट या मोबाइल ऐप से लॉगिन करें।

– लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर नीली पट्टी पर राइट साइड में आ रहे तीर के निशान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कई ऑप्शन आएंगे। यहां सेटिंग्स में जाएं।

– सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट साइड में काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां सबसे नीचे एक कॉलम है। इसमें पांच ऑप्शन हैं। इनमें सबसे पहले ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करें।

– इस पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे।

– इनमें सबसे पहले ऑप्शन Apps, Websites and Plug-ins (ऐप्स वेबसाइट एंड प्लगइन्स) के साथ आ रहे Edit (एडिट) पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद एक पॉप अप विंडो खुल जाएगी। इसमें Disable Platform पर क्लिक कर दें। ऐसा करने के बाद यह होगा कि आप फेसबुक पर थर्ड पार्टी की साइटों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।

– इसके अलावा आप यह भी लिमिट लगा सकते हैं कि कौन सी इन्फोर्मेशन आपकी फेसबुक पर दिखाई देगी और कौन सी नहीं। जैसे बर्थ, फैमिली, धर्म, पोस्ट ऑन टाइमलाइन आदि।

– इसके लिए आपको Apps के ही दूसरे ऑप्शन Apps others use में जाना होगा। इसके बाद इसमें आ रहे ऑप्शन के सामने बॉक्स आ रहा होगा। अब आपको सिर्फ उसी के सामने वाले बॉक्स में टिक करना है जिसे आप पब्लिक करना चाहते हो।

