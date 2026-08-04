भारत समेत कई देशों में व्हाट्सअप के अनेक यूजर्स को सोमवार रात अचानक अपने अकाउंट पर “Account Under Review” का संदेश दिखाई दिया। इसके साथ ही ऐप की सभी प्रमुख सेवाएं, जैसे मैसेज भेजना, कॉल करना और अन्य फीचर्स, अस्थायी रूप से बंद हो गए।

बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें साझा कीं।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाट्सअप के प्रवक्ता ने कहा, “हम लगातार उन लोगों से आगे रहने की कोशिश करते हैं जो हमारी सेवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरे यूज़र्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, कुछ मामलों में हमसे गलती भी हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करते हैं, ताकि प्रभावित यूज़र्स दोबारा अपनी चैट्स का इस्तेमाल कर सकें।”

यह रुकावट रात 8 बजे (IST) के आसपास सामने आई, जब यूजर्स को मेटा ग्रुप के मैसेजिंग ऐप से बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस समस्या का सामना करना पड़ा।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, स्क्रीन पर व्हाट्सअप ऐप ने यह मैसेज दिखाया: “अकाउंट रिव्यू में है। अनुरोध की तारीख: 3 अगस्त 2026। आपके अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जांच की जा रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह हमारी सर्विस की शर्तों का पालन करता है। हम आमतौर पर 24 घंटे के भीतर आपको नतीजे के बारे में बताएंगे।”

इन बातों के नीचे, ऐप अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने का विकल्प दिखाता है, जिसमें “व्हाट्सअप का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें। गाइडेंस देखें” और “चोरी हुए फोन और अकाउंट्स के बारे में” विकल्प शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने अलग-अलग मैसेज पोस्ट किए।

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा, “मेरा व्हाट्सअप अकाउंट बिना किसी स्पष्टीकरण के डिसेबल कर दिया गया है। मैंने पहले ही अपील कर दी है, लेकिन रिव्यू पेज पर सिर्फ एक सामान्य मैसेज दिख रहा है जिसमें कहा गया है कि इसे आमतौर पर 24 घंटे के भीतर रिव्यू किया जाएगा। कृपया मेरी तुरंत मदद करें।”

X पर सलोनी नाम के एक अकाउंट ने पोस्ट किया, “मेरा व्हाट्सअप अकाउंट अचानक बिना किसी चेतावनी के डिसेबल कर दिया गया। मैं सिर्फ ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करती हूं, और मेरा काम व्हाट्सअप पर निर्भर करता है। कृपया मदद करें।”

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