Made in India Android games: पिछले कुछ महीनों में, देश में चीन विरोधी भावना बढ़ने के साथ स्वदेशी की मांग भी तेजी से बढ़ी है। सिर्फ ऐप ही नहीं, लोग अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गेम्स के लिए भी भारतीय मूल के विकल्प तलाश रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की भारत में बने कुछ ही ऐसे गेमिंग ऐप्स हैं जिन्हें लाखों बार डाउनलोड किया गया है। आइए आपको इन 5 मेड इन इंडिया गेम्स के बारे में जानकारी देते हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं।

Real Cricket

अधिकांश आबादी क्रिकेट के बुनियादी नियमों को जानती है और कभी कभार बैट बॉल उठाकर खेलने में संकोच नहीं करते। कई क्रिकेट गेम्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। रियल क्रिकेट एक ऐसा ही गेम है, इस गेम को Nautilus mobile द्वारा तैयार किया गया है।

इस गेम को कई अवॉर्ड्स भी मिले हैं जैसे की People Choice Game Of The Year – 2014 और India Gaming Week Sports & Debut game of the year – 2015 आदि।

Real Cricket 20 कंपनी का लेटेस्ट एडिशन है और इस गेम को 10 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर गेम को 4.1 रेटिंग प्राप्त है। गेम आपके स्मार्टफोन में 423MB स्टोरेज लेता है। गेम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में खेल सकते हैं।

The Bonfire: Forsaken Lands

द बोनफायर: Forsaken लैंड्स को Xigma गेम्स के हिमांशु मनवानी और गोवर्धन गोसावी द्वाराल तैयार किया गया है। ये गेम पहले छह दिनों तक खेलने के लिए फ्री है, लेकिन गेम के फुल वर्जन के लिए चार डॉलर (लगभग 300 रुपये) का भुगतान करना होगा।

इस गेम को भी कई अवॉर्ड्स मिल चुके हैं जैसे की ‘Google Play Best of 2019 winner for Best Indie 2019’ और ‘Best Indie Game of the Year IGDC: 2018’ आदि।

गेम में आप खुद के सेटलमेंट बिल्ड, मैनेज वर्कर्स, रिसोर्सेज और नाइट में सरवाइव मॉन्स्टर अटैक्स आदि कर सकते हैं। 90MB के इस गेम को 10 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, इस गेम को 4.1 रेटिंग प्राप्त है।

Indian Airforce: A Cut Above

इस गेम को 2019 में लॉन्च किया गया था, इंडियन एयरफोर्स: ए कट एबव एक ऐसा गेम है जिसमें यूजर को एक भारतीय वायुसेना के सेवा अधिकारी की भूमिका निभानी होती है। इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं और ये गेम आपके फोन में 349MB स्टोरेज लेता है।

गेम वायुसेना के पायलट अभिनंदन के इर्ध-गिर्ध घूमती है। गूगल प्ले स्टोर पर गेम को एक मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और गेम को 4.7 रेटिंग प्राप्त है।

Ludo King

Coronavirus Lockdown के दौरान लूडो किंग गेम काफी लोकप्रिय हुई और काफी लोगों ने इस गेम को खेला। इसमें केवल आप गेम ही नहीं खेल सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों के साथ चैट, स्टीकर्स आदि भी भेज सकते हैं।

इस गेम को Gametion Technologies प्राइवेंट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इस 50 एमबी के गेम को 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसे 4.2 रेटिंग प्राप्त है।

Parking Frenzy

पार्किंग फ्रेंज़ी 2.0 लो-ग्राफिक्स वाली simulation 3डी गेम है। इसमें आपको narrow lanes से ड्राइव करते हुए कई बाधाओं को पार कर पार्किंग स्पॉट तक पहुंचकर मिशन पूरा करना होता है।

गेम में 75 लेवल ऑफ सिटी ड्राइविंग और 25 चैलेंज दिए गए हैं। आप ड्राइव करने के लिए 15 विभिन्न कारों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। ये गेम आपके स्मार्टफ़ोन में 75MB स्टोरेज लेता है, एक मिलियन से अधिक बार गेम को डाउनलोड किया गया है और इसे 4.3 रेटिंग प्राप्त है।

