Lenovo Yoga Book 9i: लेनोवो ने भारत में लॉन्च किया डुअल स्क्रीन वाला नया लैपटॉप, कीमत जान चौंक जाएंगे आप

Lenovo Yoga Book 9i: लेनोवो योगा बुक 9i लैपटॉप में दो स्क्रीन दी गई है। इस लैपटॉप में 80Wh की बैटरी दी गई है।

लेनोवो योगाबुक 9i लैपटॉप की कीमत 2,25,990 रुपये से शुरू होती है।

Lenovo Yoga Book 9i Launched: मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस (MWC 2023) में लेनोवो ने डुअल OLED स्क्रीन लैपटॉप Yoga Book 9i लॉन्च किए। Intel के Evo प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले इन लैपटॉप को 13th Gen Intel Core प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। Lenovo Yoga Book 9i में 13.3 इंच की दो 2.8K OLED स्क्रीन मिलती हैं। आपको बताते हैं लेनोवो के इन लेटेस्ट लैपटॉप की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Lenovo Yoga Book 9i फीचर्स लेनोवो के नए लैपटॉप में Intel Iris Xe ग्राफिक्स सपोर्ट मिलता है। यह लैपटॉप Windows 11 के साथ आता है और इसमें 16 जीबी रैम व 1TB तक स्टोरेज विकल्प मिलता है। डुअल-स्क्रीन वाले दूसरे लैपटॉप की तुलना में योगा बुक 9i काफी हल्का है और इसका वजन 1.34 किलोग्राम ही है। लेनोवो के लैपटॉप में मिलने वाली दोनों स्क्रीन 400 निट्स ब्राइटनेस ऑफर करती है। दोनों स्क्रीन डॉल्बी विज़न HDR सपोर्ट करती हैं और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर एक्यूरेसी ऑफर करती हैं। लैपटॉप को दो 2W स्पीकर्स के अलावा दो 1W Bowers के साथ लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस में डॉल्बी एटमस ऑडियो के साथ Wilkins के स्पीकर्स मिलते हैं। Also Read Unlimited 5G Data Plans: एयरटेल-जियो के बेस्ट बजट रिचार्ज प्लान, मिल रहा अनलिमिटेड 5G डेटा डिवाइस को आसानी से लैपटॉप, टैबलेट और टेंट मोड में अपनी जरूरत के मुताबिक स्विच किया जा सकता है। अगर आप वीडियो मीटिंग में प्रेजेंटशन शेयरिंग के दौरान सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो Tent Mode काफी काम आएगा। Also Read X New Record: 1 घंटे में 10 करोड़ नए यूजर्स के साथ Elon Musk के एक्स ने बनाया रिकॉर्ड, Threads को मात Yoga Book 9i के साथ कंपनी ने एक फोलियो स्टैंड दिया है। इस लैपटॉप के साथ एक डिटैचेबल ब्लूटूथ कीबोर्ड मिलता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और यूजर्स दोनों डिस्प्ले का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही डिवाइस के साथ लेनोवो का Digital Pen 3 और ब्लूटूथ माउस भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए योगा बुक9 में वाई-फाई 6E और Thunderbolt 4 के साथ 3 यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेनोवो का कहना है कि डुअल-स्क्रीन वाले इस लैपटॉप में 80Wh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि बैटरी 7.3 घंटे तक चलेगा। लेनोवो के मुताबि, 50 प्रतिशत ब्राइटनेस लेवल पर सिंगल स्क्रीन इस्तेमाल करने पर 14 घंटे तक का वीडियो प्लेटबैक टाइम मिलेगा। कीमत की बात करें तो योगा बुक 9i भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध है और इसका शुरुआती दाम 2,25,990 रुपये है।

