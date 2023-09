Lenovo Tab P12: 10200mAh वाली बैटरी वाले नए डिवाइस की भारत में एंट्री, जानें दाम व खूबियां

Lenovo Tab P12 Launched: लेनोवो टैब पी12 टैबलेट को 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है। जानें इसमें क्या-कुछ है खास...

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

लेनोवो टैब पी12भारत में लॉन्च

Follow us on



instagram

telegram