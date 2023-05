बहुत कम दाम में भारत पहुंचा 9 इंच बड़ी स्क्रीन वाले Lenovo Tab M9, दाम 13000 रुपये से कम

Lenovo Tab M9 Launched:Lenovo ने भारत में अपना नया किफायती ऐंड्रॉयड टैबलेट लेनोवो टैब एम9 लॉन्च कर दिया है। Lenovo Tab M9 टैबलेट को कंपनी ने LTE और वाई-फाई ओनली मॉडल में उपलब्ध कराया गया है। लेनोवो के इस टैबल को देश में 15000 रुपये से कम दाम में पेश किया है। नए टैब एम9 में 9 इंच डिस्प्ले, डॉल्बी एटमस ऑडियो और मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें Tab M9 में क्या-कुछ है खास… Lenovo Tab M9 Price in India लेनोवो टैब एम9 की बिक्री 1 जून से भारत में शुरू होगी। इस टैबलेट की बिक्री Lenovo.com और लीडिंग ऑनलाइन रिटेल स्टोर ऐमजॉन इंडिया व फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इच्छुक ग्राहक रिलायंस डिजिटल और क्रोमा से इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। टैबलेट को 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर देश में लॉन्च किया गया है। यह टैब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। लेनोवो के इस टैबलेट को फ्रॉस्ट ब्लू और स्टॉर्म ग्रे कलर में पेश किया गया है। Also Read 128GB स्टोरेज और 64MP कैमरे वाले स्मार्टफोन की बिक्री भारत में शुरू, मिल रही भारी छूट Lenovo Tab M9 Specifications लेनोवो टैब एम9 में 9 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो 1,340 x 800 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। यह टैबलेट वज़न में हल्का है और स्टायलिश ड्यूल-टोन बैक पैनल के साथ आता है। इस डिवाइस का वज़न सिर्फ344 ग्राम है। खास बात है कि टैबलेट नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड डिस्प्ले पैनल के साथ आता है जिसका मतलब है कि यूजर्स हाई रेजॉलूशन में नेटफ्लिक्स कॉन्टेन्ट को स्ट्रीम कर सकते हैं। व्यूइंग एक्सपीरियंस शानदार है और इसमें डॉल्बी एटमस ऑडियो सपोर्ट के लिए ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। Also Read सालभर रिचार्ज की छुट्टी! Jio, Airtel, Vi के सबसे सस्ते प्लान, अनलिमिटेड डेटा और कॉल Lenovo Tab M9 में 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। इस टैबलेट में वीडियो कॉलिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। टैबलेट ऐंड्रॉयड 12 के साथ आता है। इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5100mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए इस टैबलेट में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो Lenovo Tab M9 में मीडियाटेक हीलियो G80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। लेनोवो के इस टैबलेट को कंपनी ने 3 जीबी व 4 जीबी रैम के साथ 32 जीबी व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध कराया है। टैबलेट में स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 128 जीबी तक बढ़ा सकते हैं। LTE वेरियंट में नैनो सिम कार्ड के लिए अतिरिक्त स्लॉट दिया गया है।

