Layoffs: भारत में टेक सेक्टर में बड़ी कर्मचारी कटौती की खबर सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 500 कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान (PIP) पर रखा है, जबकि ओरेकल लगभग 3,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है।

कंपनियां अपने बिजनेस और टीमों का पुनर्गठन कर रही हैं। इसके तहत बजट को नए क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ रहा है।

ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट रिसर्च फर्म EIIRTrend के चीफ एग्जीक्यूटिव पारीख जैन ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लगभग 2% कर्मचारी, यानी लगभग 400-500 लोग, कंपनी में ग्लोबल PIP एक्सरसाइज से प्रभावित हो सकते हैं।

जैन का अनुमान है कि ओरेकल के लेऑफ के नए राउंड से 2,000-3,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं और यह कटौती 1 सितंबर से लागू होगी।

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एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी के भारत में लगभग 30000 कर्मचारी हैं। लेऑफ के पिछले राउंड से देश में लगभग 12000 ओरेकल कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा कि PIPs जरूरी नहीं कि लेऑफ का सब्स्टीट्यूट हों और ये रूटीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कंपनी के पास फ़ॉर्मल परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान और ग्लोबल वॉलंटरी सेपरेशन एग्रीमेंट प्रोसेस हैं। जो एम्प्लॉई रोल की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें कोचिंग, PIP, वॉलंटरी सेपरेशन या टर्मिनेशन का सामना करना पड़ सकता है।

स्पोक्सपर्सन ने कहा, “दुनिया भर में PIPs पर एम्प्लॉई का हिस्सा बहुत कम है,” और कहा कि माइक्रोसॉफ्ट खास पर्सनल मामलों पर चर्चा नहीं करता या रीजनल ब्रेकआउट नहीं देता। ऑरेकल ने ईटी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट रिसर्च फर्म अनअर्थइनसाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव गौरव वासु ने कहा कि भारत के लिए बताए गए 2% के आंकड़े को सिर्फ लेऑफ से परफॉर्मेंस-लिंक्ड एग्जिट में बदलाव के तौर पर नहीं समझना चाहिए।

उन्होंने कहा, “आमतौर पर वर्कफोर्स का 1% से 2% हिस्सा इनवॉलंटरी एट्रिशन या PIP-रिलेटेड एट्रिशन माना जा सकता है।” “यह स्किल मिसमैच या परफॉर्मेंस की समस्या की वजह से हो सकता है। इसलिए बताया गया 2% का आंकड़ा एक रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है।”

वासु ने कहा कि Oracle की रीस्ट्रक्चरिंग उन स्किल्स और कामों में बदलाव दिखाती है जिन्हें कंपनियां प्राथमिकता दे रही हैं।

उन्होंने कहा, “रीस्ट्रक्चरिंग असल में बजट को पुरानी सेल्स स्किल्स से नए जमाने की स्किल्स में ले जाने के बारे में है।” “Oracle के मामले में, यह PIP और नए जमाने के एरिया की ओर बदलाव का कॉम्बिनेशन है। यह AI पर आधारित रीस्ट्रक्चरिंग है जहां बजट को पुरानी स्किल्स और नए जमाने की स्किल्स के बीच रीएलोकेट किया जा रहा है।”

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