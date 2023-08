6999 रुपये में लॉन्च हुआ 5000mAh बैटरी वाला नया Lava Yuva 2 स्मार्टफोन, जानें दाम व खासियतें

Lava Yuva 2 Launched: लावा युवा 2 स्मार्टफोन को 13 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे वाले डुएल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है।

लावा युवा 2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram