Labour Day Google Doodle: गूगल ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को एक डूडल जारी किया। हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। गूगल के होमपेज पर बना यह डूडल दुनियाभर में सभी यूजर्स को दिख रहा है। यह डूडल इस बात पर जोर देता है कि समाज, सामूहिक प्रयास से चलता है और हर काम (चाहे वो छोटा हो या बड़ा) महत्वपूर्ण है। इस रंग-बिरंगे गूगल डूडल में अलग-अलग सेक्टर के श्रमिकों के योगदान को दिखाया गया है।

मजदूर दिवस पर बने इस गूगल डूडल के साथ दी गई जानकारी में लिखा है, ”मजदूर दिवस के सम्मान में, यह डूडल उन श्रमिकों और समर्थकों को मान्यता देता है जिन्होंने मॉडर्न वर्कस्पेस को आकार देने में मदद की।”

पहला अक्षर ‘G’ एक ऐसे कर्मचारी को दिखाता है जो रखरखाव के काम में लगा हुआ है क्योंकि वह पाइप की मरम्मत करता हुआ दिखाई देता है।

दूसरा अक्षर ‘O’ एक व्यक्ति को एक्स-रे छवि पकड़े हुए दिखाता है जो स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा स्टाफ का प्रतीक है।

तीसरा अक्षर ‘O’ एक डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स कर्मचारी को दिखाता है जो एक बॉक्स उठाए हुए है। यह सप्लाई चेन, डिलीवरी और गोदाम में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

चौथा और पांचवा अक्षर ‘G’ और ‘L’ मिलकर एक टेक्निशियन को कुछ ठीक करते या इंस्टॉल करते हुए दिखाते हैं जो तकनीकी कर्मचारियों, इलेक्ट्रिशियन और फील्ड इंजीनियरों का प्रतीक है।

अंतिम अक्षर ‘E’ एक व्यक्ति को शेल्फ पर पौधे सजाते हुए दिखाता है जो किसानों, माली और कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

Labour Day 2026: कब और क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस? जानें इसके पीछे का इतिहास और रोचक बातें

पूरी दुनिया में अनगिनत मजदूर अपनी मेहनतकश श्रम से समाज के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करते हैं। इनके परिश्रम को समर्पित होता है एक दिन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस दिन के अंग्रेज़ी में लेबर डे, मे डे और वर्कर्स डे के नाम भी हैं। हर साल यह दिन मनाया जाता है इस उम्मीद के साथ मजदूरों के उनके हक की सभी चीजें मिल सकें। कब और क्यों मनाया जाता है यह दिन और क्या है इसके पीछे का इतिहास आइए जानें। पढ़ें पूरी खबर…