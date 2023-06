Kodak का कमाल, भारत में लॉन्च कर दिए एक साथ 8 स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी, 75 इंच तक स्क्रीन

Kodak Smart TV Launched: कोडक ने देश में 32 इंच, 40 इंच, 50, 55 और 65 इंच स्क्रीन साइज़ में नए टीवी पेश किए हैं।

कोडक ने भारत में 8 नए स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिए हैं।

देश में Kodak ब्रैंड की लाइसेंसधारक कंपनी Super Plastronics Pvt Ltd ने अपने नए स्मार्ट टीवी से पर्दा उठा दिया है। भारत में CA Pro Series केतहत कंपनी ने 50 इंच, 55 और 65 इंच 4K Google TV मॉडल पेश किए हैं। नई टेलिविज़न सीरीज को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। Kodak 4K QLED Matrix सीरीज के प्रीमियम 75 इंच वेरियंट को 98,888 रुपये के शुरुआती दाम पर पेश किया गया है। 32 इंच स्क्रीन टीवी को 10,499 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। Kodak 9XPRO TV series प्रीमियम टीवी रेंज है जो ऐंड्रॉयड 11 के साथ आती है। इसमें ARM Cortex A55 4 Realtek प्रोसेसर मिलता है। इन टीवी में 30W स्पीकर आउटपुट और डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसी खूबियां दी गई हैं। इन टीवी से दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने का दावा है। कोडक के नए स्मार्ट टीवी में बिल्ट-इन नेटफ्लिक्स, Google Assistant और Chromecast जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन टीवी में 6000 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स का सपोर्ट मिलता है। यूजर्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार और Apple टीवी का मजा ले सकते हैं। जबकि 32 इंच स्क्रीन वेरियंट एचडी रेडी है जबकि बाकी सभी मॉडल फुलएचडी डिस्प्ले के साथ आते हैं। Kodak CA Pro सीरीज में अल्ट्राएचडी डिस्प्ले Kodak CA Pro सीरीज में 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच स्क्रीन वेरियंट में 4K अल्ट्राएचडी डिस्प्ले दी गई है। इन टीवी में गूगल असिस्टेंट इंटिग्रेटेड है। इन टीवी में यूजर्स को क्रोमकास्ट सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा YouTube Learning और Google Classroom जैसे बिल्ट-इन ऐप भी मिलते हैं। सीए प्रो सीरीज में MT9062 प्रोसेसर दिया गया है। Also Read 12GB रैम वाले Vivo X90S स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स कनेक्टिविटी के लिए इन टीवी में यूएसबी 2.0, HDMI 3 (ARC, CEC) और ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन टीवी के साथ यूजर-फ्रेंडली रिमोट आता है। और कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी 2.0, HDMI 3 और ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टीवी को कंपनी ने बेज़ल-लेस डिजाइन के साथ लॉन्च किया है और यूजर्स 10000 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स का मजा ले सकते हैं। Also Read Realme और OnePlus की बड़ी तैयारी! जल्द लॉन्च होगा 24GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन अगर आप बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की चाहत रखते हैं तो Kodak 4K QLED Matrix series के 75 इंच वेरियंट को ले सकते हैं। 75MT5044 टीवी में QLED 4K डिस्प्ले दी गई है। इस टीवी में DTS TruSurround, Dolby MS12, HDR10+ और डॉल्बी एटमस जैसे फीचर्स मिलते हैं। बेज़ल-लेस और एयरस्लिम डिजाइन के साथ विज़ुअलस एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। टीवी में 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। नए कोडक टीवी लॉन्च के मौके पर सुपर प्लास्ट्रोनिक्स के डायरेक्टर और सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि नए प्रॉडक्ट उन लोगों के लिए जो अपने घरों में बड़ी स्क्रीन चाहते हैं और घर पर सोफे पर बैठकर हर मिनट का मजा ले सकते हैं। नए कोडक टीवी को कंपनी ने बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ऐमजॉन इंडिया पर CA Pro Google TV के 50, 55 और 65 इंच स्क्रीन टीवी के अलावा KODAK 9XPRO 32, 40 और 40 इंच स्मार्ट टीवी उपलब्ध होंगे। वहीं फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने Kodak 9XPRO 32, 42 और 43-इंच टीवी के साथ सीए प्रो गूगल सीरीज के 50 व 65 इंच स्क्रीन टीवी को उपलब्ध कराया है। 75 स्क्रीन वाले 4K QLED TV को भी फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा।

