Kodak CA Pro 65-inch TV: कम दाम में बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, पावरफुल साउंड के साथ खूबसूरत डिजाइन

Kodak CA Pro 65 inch TV Price: कोडक स्मार्ट टीवी को देश में 43,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।

कोडक 65 इंच स्क्रीन टीवी का रिव्यू

Kodak पिछले कुछ समय से लगातार बाजार में नए स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रही है। बाजार में बढ़ रहे लगातार कॉम्पटिशन के बीच कोडक ने हाल ही में भारत में Kodak CA Pro 65-inch TV लॉन्च किए हैं। CA प्रो सीरीज के इस लेटेस्ट टीवी को हमने कुछ समय तक इस्तेमाल किया है। Kodak CA Pro 65-Inch TV के फिलहाल 43,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। आपको बताते हैं इस टीवी में क्या हैं खूबियां और कमियां… आइये करते हैं इसका रिव्यू Kodak CA Pro 65-Inch TV डिजाइन कोडक सीए प्रो 65 इंच टीवी के अधिकतर पार्ट्स प्लास्टिक के बने हैं। इस टीवी का कुल वजन 25.7 किलोग्राम है। हमें रिसीव हुए टीवी बॉक्स में टीवी के साथ क्विड स्टार्ड गाइड, रिमोट, दो टेबलटॉप स्टैंड्स और एक वॉल माउंट स्टैंड आता है। यह टीवी ट्रेडिशनल ब्लैक कलर में उपलब्ध है। अगर आप टीवी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके भारी वजन के चलते दो लोगों को काम करना पड़ेगा। टीवी में चारों तरफ दिए गए बेजल पतले हैं और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो काफी बढ़िया है। टीवी में नीचे की तरफ चिन है जो मेटल की बनी है। इस चिन को कंपनी ने रोज गोल्ड कलर में पेंट किया है जिससे टीवी की खूबसूरती बढ़ जाती है। इस चिन पर बीच में कोडक की ब्रैंडिंग है और इसके नीचे आपको एक ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल मिलेगा जिसमें एक रेड LED इंडिकेटर और मल्टीफंक्शन बटन मिलता है। यानी अगर रिमोट गुम हो जाए तो आप टीवी को यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। टीवी को आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेबलटॉप या फिर वॉल माउंट करा सकते हैं। Also Read 32, 43, 50, 55 और 65 इंच वाले Smart TV पर बंपर छूट, सेल में हजारों की बचत कोडक के इस बड़ी स्क्रीन टीवी में बांयी तरफ AV इनपुट, एक एंटीना पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। इसके साथ ही एक RJ45 जैक और ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट भी मिलता है। यह टीवी ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। Kodak CA Pro 65-Inch TV डिस्प्ले कोडक सीए प्रो सीरीज के 65 इंच स्क्रीन टीवी में DLED (Direct LED) पैनल का इस्तेमाल किया गया है। टीवी में दी गई डिस्प्ले 4K रेजॉलूशन ऑफर करती है और इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। कीमत के लिहाज से देखें तो इस टीवी की डिस्प्ले शानदार है। डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट के साथ इसमें नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम वीडियो जैसे OTT का सपोर्ट मिलता है। 65 इंच स्क्रीन 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है और 1 बिलियन तक कलर प्रोड्यूस कर सकती है। टीवी में मूवी और दूसरे कॉन्टेन्ट देखने के दौरान एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। Also Read ‘सबसे बड़ी’ सेल का आगाज, OnePlus, Samsung, Redmi, Apple के स्मार्टफोन पर बंपर छूट Kodak CA Pro 65-Inch TV सॉफ्टवेयर कोडक सीए प्रो के 65 इंच स्मार्ट टीवी में 2 जीबी रैम व 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। 16 जीबी में से 11 जीबी स्टोरेज यूजर के लिए उपलब्ध है। CA Pro में मीडियाटेक प्रोसेसर दिया गया है। यह टीवी ऐंड्रॉयड 11 टीवी OS दिया गया है। टीवी में मिलने वाला सॉफ्टवेटर क्लीन है और इसमें फालतू के ऐप्स टीवी में इंस्टॉल नहीं मिलते। यूजर्स थर्ड-पार्टी ऐप जैसे Spotify, JioCinema, Crunchyroll आदि डाउनलोड कर सकते हैं। टीवी में File Manager ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। टीवी में ऐप्स के बीच स्विच करने पर हैंग जैसी समस्या हमें देखने को मिली। और इनपुट बदलते समय हैंग होने की दिक्कत ज्यादा होती है। इसकी वजह छोटी मेमोरी हो सकती है। लेकिन इस समस्या को दरकिनार कर दें तो टीवी की परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। टीवी के साथ कोडक ने एक छोटा सा रिमोट दिया है। रिमोट में सभी जरूरी बटन दिए गए हैं। रिमोट को बनाने में बढ़िया क्वॉलिटी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नटेफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और YouTube के लिए अलग से बटन मिलते हैं। इसके अलावा एक बटन और है जिसे यूजर्स कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के चलते रिमोट को टीवी के सामने पॉइन्ट करने की जरूरत नहीं होती है। Kodak CA Pro 65-Inch TV साउंड सीए प्रो सीरीज के इस बड़े टीवी में HDR10+ और डॉल्बी विजन प्लेबैक सपोर्ट मिलता है। इस स्मार्ट टीवी में स्टीरियो स्पीकर सेटअप दिया गया है जो 40 वाट साउंड आउटपुट ऑफर करता है। स्पीकर्स डॉल्बी एटमस और DTS TruSurround सपोर्ट के साथ आते हैं जिसे Settings में जाकर इनेबल किया जा सकता है। मूवी, गेम और म्यूजिक देखने के दौरान कुल मिलाकर हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। टीवी में साउंड प्ले करने पर पूरे कमरे में पावरफुल आवाज मिलेगी। Kodak CA Pro 65-Inch TV: कैसा है कोडक का यह टीवी? अगर आप भी उन लोगों में से जो अपने ड्रॉइंग रूम में बड़ा LED TV चाहते हैं तो यह टीवी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। किफायती कीमत के साथ यह आपकी पॉकेट पर भी भारी नहीं है और रोज गोल्ड मेटल चिन के साथ इसका लुक काफी बढ़िया लगता है। इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो फ्लैगशिप टीवी जैसा फील देते हैं। DLED पैनल के चलते कंट्रांस्ट भले ही अच्छा ना हो, लेकिन डिस्प्ले पैनल बढ़िया दिखता है। 40 वाट के स्पीकर्स के साथ आवाज बढ़िया रहती है। कोडक ने इस टीवी के साथ एक साल की वारंटी और 6 महीने की वारंटी एक्सेसरीज पर दी है। कोडक के इस स्मार्ट टीवी को थॉमसन, ब्लॉपंक्ट आदि से टक्कर मिलेगी। ये कंपनियां भी अपने टीवी में कोडक वाले डिस्प्ले पैनल का ही इस्तेमाल कर रही हैं।

