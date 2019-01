वाट्सएप दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले मैसेजिंग एप्प में से एक बन गया है। स्मार्टफोन रखने वाले लगभग सभी यूजर्स मैसेज भेजने के लिए इस एप्प का इस्तेमाल करते हैं। वे इसके माध्यम से अपने दोस्तों व प्रियजनों को फोटो, मैसेज व वीडियो भेजते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे समय होते हैं, जब किसी खास वक्त जैसे कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, नए साल की बधाई का मैसेज भेजना चाहते हैं। इसके लिए उस खास वक्त तक मैसेज भेजने का इंतजार करना होता है। वाट्सएप एप में ऐसा कोई फीचर नहीं है, जिससे मैसेज को शेड्यूल किया जा सके। हालांकि, गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐसे थर्ड पार्टी एप्प हैं, जिसके माध्यम से यूजर्स अपने मैसेज को एक तय दिन और खास समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। बता दें कि कुछ साल पहले फेसबुक ने मैसेजिंग एप्प वाट्सएप को खरीदा था।

WhatsApp Scheduler, Do it Later, SKEDit जैसे एप्प यूजर्स को न सिर्फ टेक्स्ट मैसेज बल्कि फोटो और वीडियो मैसेज भी शेड्यूल करने का ऑप्शन देते हैं। ये एप्प आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्री और बेसिक वर्जन पर भी काफी सारे फीचर्स दिए जाते हैं। यद्यपि, फोटो और वीडियो भेजने जैसे एडवांस फीचर के लिए यूजर्स को कुछ पैसे देकर एप्प के प्रीमियम वर्जन खरीदने पड़ सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये एप्प नॉन-रूटेड एंड्रॉएड स्मार्टफोन्स पर भी काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप वाट्सएप मैसेज को शेड्यूल करने के लिए सोच रहे हैं तो निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा।

– सबसे पहले किसी गूगल प्ले स्टोर से WhatsApp Scheduler App डाउनलोड करें और इसे अपने फोन में इंस्टॉल करें।

– इंस्टॉल होने के बाद एप्प को ओपन करें।

– नीचे में दायी ओर दिख रहे ‘+’आइकन को दबाएं।

– अब वाट्सएप कांटैक्टस या कोई वाट्सएप ग्रुप चुने।

– इसके बाद तारीख और समय तय करें।

– फ्रिक्वेंसी को चुनें और अपना मैसेज टाइप करें।

– इसके बाद ‘Create’ बटन पर क्लिक कर अपने मैसेज को शिड्यूल करें।

