KBC 12 Play Along 2020 on Sony Liv: ऐसे खेलें घर बैठे प्ले अलॉन्ग

KBC 12 Play Along Online 27 October Episode: कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीज़न का आज 22वां एपिसोड रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। 26 अक्टूबर को एपिसोड के समय समाप्त की घोषणा होने पर हॉटसीट पर डॉ श्रुति सिंह बैठीं थीं और आज एपिसोड की शुरुआत डॉ श्रुति सिंह के साथ होगी।

बता दें की डॉ श्रुति सिंह 6.40 लाख रुपये जीत चुकी हैं और आज वह इसके आगे से खेलना शुरू करेंगी। Kaun Banega Crorepati शो केवल हॉटसीट पर बैठे प्रतियोगी के सपने ही नहीं बल्कि घर बैठे दर्शक के भी सपने पूरे करता है।

How To Play KBC 12 Play Along on Sony Liv App

घर बैठे अगर आप भी खेलना चाहते हैं केबीसी 12 प्ले अलॉग तो कुछ बातें पता होनी चाहिए जैसे की प्ले अलॉन्ग खेलने के लिए फोन में SonyLIV App डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

केबीसी 12 के 22वें एपिसोड में सवाल जैसे ही आपके टीवी सेट पर आएगा वैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको सवाल दिखाई देगा। इसके बाद सोनी लिव ऐप खोलें और फिर होमपेज पर दिख रहे प्ले अलॉन्ग विकल्प पर टैप करें।

निर्धारित समय के भीतर सही जवाब सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर टैप करना होगा, बता दें की हर सही जवाब पर प्वाइंट्स मिलेंगे। ऐप में रजिस्टर कर प्रोफाइल अपडेट कीजिए, इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे प्ले अलॉन्ग गोल्ड में या फिर प्ले अलॉग रेगुलर, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करें। ध्यान दें की गेम खेलने से पहले टर्म्स एंड रेग्युलेशन को ध्यान से पढ़ लें।

